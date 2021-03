Il Campobasso si rovina con le sue mani: ko in casa, il primo posto traballa

Una domenica delle Palme ‘funesta’: il Campobasso fa tutto da solo, passando in vantaggio e subendo due gol dall’Albalonga per errori clamorosi. Alle spalle avanza il Notaresco che ora è a -2: giovedì lo scontro diretto in Abruzzo.

Formazione ampiamente annunciata per il Campobasso che ritrova dal primo minuto gli under Fabriani e Vitali. Tra le fila laziali da tenere d’occhio l’attacco, formato da bomber Cardella e dall’ex Stefano D’Agostino. L’approccio è ottimo, combattivo e determinato, si cerca soprattutto il tiro dalla distanza. La squadra sembra aver superato il periodo più difficile, anche la forma fisica ne risente in modo positivo.

L’episodio che sblocca il match arriva al 19′, quando Esposito realizza il vantaggio ribadendo in rete dopo la respinta del portiere su calcio di rigore assegnato per un fallo ingenuo di Rosania su Ladu. Efficace nell’occasione il pressing alto portato dai Lupi dai primissimi minuti. La risposta ospite alla mezz’ora, quando il sinistro di D’Agostino esce di mezzo metro.

Ben più corposa sull’altra sponda la ripartenza rossoblù: Bontà prende la mira ma coglie il palo, nel prosieguo su cross di Vanzan incorna di poco alto. Al 35′ è clamorosa la palla gol non sfruttata da Esposito che a tu per tu col portiere gli calcia addosso. Il raddoppio sarebbe strameritato a questo punto. E invece… arriva la perla di D’Agostino che segna direttamente su calcio d’angolo beffando Raccichini. 1-1.

Ripresa. Al 51′ secondo penalty di giornata per i Lupi. Ancora Esposito dagli undici metri, la giornata-no si conferma con il palo preso. La partita è spigolosa, difficile da portare a casa, di occasioni non ne arrivano. E i laziali prendono anche coraggio. A un quarto d’ora dalla fine Cudini si gioca il tutto per tutto, inserendo Cogliati per Ladu e Mancini per Vitali. Tridente offensivo ‘grande’, con Cogliati ed Esposito ai lati di Rossetti.

A 11 dalla fine la frittata è fatta: rigore per l’Albalonga, intervento scomposto di Dalmazzi. Batte Cardella, gol. Selvapiana gelato, urla di gioia ospiti. A 4 dal termine Rossetti ci prova con una botta dai 25 metri, alto. Niente da fare, finisce 1-2.

CAMPOBASSO 1

CYNTHIALBALONGA 2

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu (73′ Cogliati), Menna (91′ Sbardella), Dalmazzi, Bontà, Candellori (86′ Zammarchi), Rossetti, Esposito, Vitali (73′ Mancini).

ALL.: Cudini

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Mazzei, Pace, Gagliardini, Van Ransbeeck, Rosania (69′ Panaioli), Carruolo (64′ Santoni), Magliocchetti, Cardella (92′ Cardillo), D’Agostino (95′ Di Vico), Di Cairano (40′ Traorè).

ALL.: Chiappara

ARBITRO: Castellone di Napoli.

Assistenti: Fiore di Genova e Bernasso di Milano.

MARCATORI: 19′ Esposito (CB), 44′ D’Agostino (C), 79′ Cardella (rig.) (C).

Note: ammoniti Menna, Ladu, Candellori, Bontà (CB), Van Ransbeeck, Cardella, Panaioli (C). Partita giocata a porte chiuse.