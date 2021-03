I furbetti del vaccino/2 – Fratoianni (SI) annuncia interrogazione sul caso Neuromed in Molise

Anche Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) interviene sulla questione vaccini dl Neuromed.

“La Ministra Gelmini se la prende con i furbetti, cominci dal suo collega di partito che in Molise ha fatto vaccinare oltre al personale della sua clinica, anche il personale della sua tv. Chiediamo al ministro Speranza l’intervento dei Nas, presenteremo interrogazione in Parlamento.

Un’altra pagina vergognosa nella gestione sanitaria in Molise

Vedo che la ministra Gelmini afferma che è ora di dire basta alle furberie nella somministrazione del vaccino. Allora già che c’è faccia una telefonata all’europarlamentare del suo partito Patriciello e si faccia spiegare perché in Molise, come riferiscono diversi organi di stampa, oltre a far vaccinare i dipendenti della struttura sanitaria di sua proprietà abbia fatto vaccinare anche il personale della tv locale di sua proprietà e immagino anche altre persone che non ne avevano diritto”

“Un’altra pagina vergognosa – prosegue il parlamentare della sinistra – nella gestione sanitaria del Molise. Mi auguro che nelle prossime ore il ministro Speranza attivi i Nas per le indagini del caso e che si muova anche la magistratura. “

“Comunque noi presenteremo in Parlamento – conclude Fratoianni – un’interrogazione al governo perchè venga fatta chiarezza.”