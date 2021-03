Hockey in Line, la Kemarin vince due volte in trasferta contro Bari

Ottimo esordio in serie C per la formazione campomarinese di hockey in line Kermarin che, ieri, in quel di Bari, ha portato a casa due vittorie nette sulla squadra locale, posizionandosi in testa al girone. Forte soddisfazione della società che ha schierato ragazzi giovanissimi, molti dei quali alla prima esperienza assoluta in campionati senior.

La squadra capitanata da Salvatore Amedei era composta da: Bitri Giuseppe, Chimisso Daniele, Corfiati Vincenzo, Stalla Daniel, Ventrudo Angelo, Leach Daniele, Boccabella Christian, Felici Luca e Dibbenardo Leonardo.

I PARTITA: Bari – Kemarin 4-8 (reti Felici 1, Boccabella 1, Ventrudo 1, Stalla 1, Leach 4)

II PARTITA: Bari – Kemarin 3-4 (reti Felici 1, Ventrudo 2, Leach 2)

Eccellente prestazione del portiere Dibbennardo Leonardo (% reti parate 84,2). Prossimo appuntamento per la serie C a Campomarino 11/04/2021.

La Kemarin Hil si allena il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18.30 alle 20.30 presso l’impianto Paiotti in Via C. Dalla Chiesa a Campomarino. Si ricorda che la squadra disputa campionati nazionali anche nelle categorie giovanili under 12, under 14, under 16, under 18. Per info asdkemarinhockey@gmail.com, 393/8165746.