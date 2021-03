‘Happy Easter’, la Pro Loco Colleniso di Guglionesi riparte dai bambini

La Pro Loco Colleniso di Guglionesi riparte dai bambini con l’evento ‘Happy Easter’.

“Dopo un anno di sacrifici, è arrivato il momento di mettere al centro dell’attenzione chi ha “sofferto” di più: i nostri piccoli eroi che, da soli senza vedere gli amici, hanno saputo affrontare le restrizioni.

E allora, come Pro Loco, vogliamo premiarli. Tra mercoledì e giovedì, prima di tornare in zona rossa, due personaggi dei cartoni animati, tanto amati dai piccini, gireranno per le strade di Guglionesi, facendo tappa a Castellara e nelle vostre case, se lo desiderate, per portare un dolce pensiero. E se volete, possiamo far consegnare il vostro uovo di Pasqua ai vostri bambini da queste due mascotte.

Per info potete contattarci in pagina Proloco Colleniso Guglionesi, o ai numeri 3492127596 (Alberta), 3927649021 (Teresa)”.