“Ha salvato altri, e non può salvare se stesso!” – La domenica delle Palme

di don Mario Colavita

“Chi sono io? Chi sono io, davanti al mio Signore? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che soffre?”. Nella domenica delle Palme la Chiesa entra nella grande settimana chiamata santa. È santa perché riviviamo e facciamo memoria degli ultimi giorni di Gesù, la sua passione, la morte in croce e la sua risurrezione.

In questa domenica tutti siamo chiamati ad osannare il figlio di Dio che entra in Gerusalemme.

Gesù entra a Gerusalemme in modo umile e trionfale allo stesso modo. Il cavalcare un asino che porta Gesù da Betfage a Gerusalemme non è casuale. Richiama la profezia di Zaccaria: “Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina” (Zc 9,9). Il salire di Gesù sull’asino evoca il racconto dell’elevazione di Salomone sul trono di Davide suo padre, ricordato nel primo libro dei Re. Lì si legge che il re Davide ordina al sacerdote Zadòk, al profeta Natan e a Benaià: “Prendete con voi la guardia del vostro signore: fate montare Salomone, mio figlio, sulla mia mula e fatelo scendere a Ghicon! Ivi il sacerdote Zadòk con il profeta Natan lo unga re d’Israele” (1Re 1,33s).

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme è l’ingresso del re, un re non potente, non vanaglorioso è il Figlio di Dio.

Il grido di coloro che lo hanno visto dalla Galilea e lo hanno accompagnato fin a Gerusalemme è quello di hosanna, hosanna. È una parola ebraica che si è conservato come alleluja e amen ha un significato di richiesta a Dio di un aiuto veloce, significa salvate senza ritardo, ovvero salva ti prego!

La liturgia chiede l’ascolto di Dio, della sua parola che arriva al culmine nella passione secondo l’evangelista Marco.

La passione di Cristo è una narrazione, non è un trattato di cristologia. Chi l’ascolta con fede ne resta stupito e dice chi sono Io, dinanzi a Gesù tradito, giudicato, oltraggiato, percosso, carico della croce che muore solo e abbandonato?

Per le prime comunità cristiane la passione di Gesù poneva grandi interrogativi che in parte venivano sciolti riallacciandosi alle parole dei profeti.

La narrazione della passione è centrale nei vangeli. Potremo dire che i vangeli hanno come una grande introduzione (la vita pubblica e i miracoli) con un tema centrale, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù di Nazaret: “Gli evangeli sono narrazioni della passione con una estesa introduzione” (Kähler).

La passione secondo Marco non è solo commozione, presenta un Gesù che gradualmente si rivela come figlio di Dio. Il suo pregare, l’essere tradito, giudicato e condannato falsamente dai suoi connazionali, condannato da Pilato, flagellato, deriso doppiamente e issato sulla croce non dice diminuzione, un essere perdente, nullo, al contrario tutta la passione dice che l’amore e il dono di sé sono molto più forti ed efficaci dell’ingiustizia, della falsità e della falsa immagine di Dio.

Il Gesù di Marco è un Gesù che tace, il suo silenzio non esprime assenza, né ribellione, ma dignità. Il suo è il silenzio essenziale dell’amore che prende su di sé l’accusa.

Nella passione, Gesù parla poche volte mai per difendersi, solo per spiegare la sua identità rivolgendosi al mondo.

Sulla croce il grido dell’abbandonato diventa il grido di cui oggi il mondo ha più bisogno è quello dell’Amore. Un amore che abbraccia le innumerevoli ingiustizie, sofferenze, dolori e le angosce che in quest’ultimi tempi sembrano stingere l’umanità tutta.

All’egoismo dell’uomo il figlio di Dio risponde con il dono di sé fino alla morte e alla morte di croce.

Sulla croce Gesù è deriso e beffeggiato dai sommi sacerdoti che nel loro sarcasmo verso il crocifisso dicono la verità: “ha salvato altri, e non può salvare se stesso!” (Mc 15,31).

Gesù ha salvato altri non salva se stesso perché non c’è bisogno, l’Amore non ha bisogno di salvarsi ma di donare. I sacerdoti non pensano minimamente che Gesù possa essere Messia proprio perché non scende dalla croce.

La conclusione della passione di Marco porta con sé due scene si confermano a vicenda: il velo del tempio che si squarcia e il centurione romano che dice: “veramente quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 15,38).