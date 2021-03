H2O Sport, Vanessa Cappellone ai Tricolori di nuoto sincronizzato di Riccione

Sarà Vanessa Cappellone di Vasto a rappresentare per la prima volta l’H 2 O Sport ai Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto sincronizzato. A Riccione da oggi, sabato 20 marzo, fino al 22, lo stadio del nuoto ospiterà circa trecento atleti, i migliori della specialità che si disimpegneranno in tre giorni intensi di gare divisi tra obbligatori, eliminatorie e finali. I migliori di questa competizione saranno selezionati per rappresentare l’Italia nelle più importanti competizioni di livello internazionale.

Una kermesse di assoluto prestigio e grande qualità che permetterà all’atleta della società molisana e allo stesso team di mettersi in mostra su un palcoscenico di grande livello. Il lavoro di preparazione alla gara svolto da Cappellone è stato minuzioso e curato in ogni dettaglio grazie alle indicazioni delle allenatrici dell’ H 2 O Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio Per la società del presidente Massimo Tucci, alla prima esperienza nel sincro, la trasferta di Riccione rappresenta sicuramente un punto di partenza sul quale costruire le basi per qualcosa di ancora più importante in futuro.

Sicuramente il lavoro svolto nella piscina di Vasto dalle due allenatrici e dal gruppo di agoniste è stato fino ad ora encomiabile e la partecipazione ai tricolori di Riccione con Vanessa Cappellone è il giusto premio ai sacrifici fatti.