Guglionesi ricorda Giulio Rivera nel 43° anniversario della strage di via Fani

Si è tenuta questa mattina nella piazza che porta il suo nome, la cerimonia di commemorazione dell’agente di polizia Giulio Rivera, uno dei membri della scorta dell’onorevole Aldo Moro, rapito proprio il 16 marzo di 43 anni fa in via Fani a Roma. In quell’occasione tutti i componenti della scorta dell’ex Presidente del Consiglio vennero trucidati dalle Brigate Rosse e fra loro, Giulio Rivera, all’epoca un giovane poliziotto di Guglionesi, nemmeno 24 anni.

Come ogni anno il Comune e i familiari di Giulio hanno voluto ricordarlo pubblicamente. La cerimonia si è svolta in forma estremamente sobria a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in atto.

Il sindaco Mario Bellotti ha letto un discorso di commemorazione dell’agente di polizia, ricordando anche la pubblicazione del libro ‘Ciao Giu‘, alla presenza non solo dei familiari di Giulio, ma anche di esponenti locali della polizia, tra i quali la commissaria Maria Concetta Piccitto, a capo del Commissariato di Polizia di Stato di Termoli.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione della lapide che porta il nome di Giulio Rivera.