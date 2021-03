Guglionesi, didattica in presenza sospesa fino alla fine della zona rossa

Colpo di scena

Secondo la notizia battuta dall'agenzia di stampa Ansa, il generale della Finanza è stato raggiunto da un avviso di garanzia per omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio. Per la Procura di Campobasso il commissario non ha deliberato atti di sua competenza per garantire i livelli assistenziali in relazione all'emergenza causata dalla pandemia e per aver illegittimamente nominato il direttore generale dell'Azienda Sanitaria del Molise Oreste Florenzano quale commissario straordinario per l'emergenza Covid-19