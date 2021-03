Guglionesi dice addio al suo ‘nonno’. Adamo Massimo se ne va a 103 anni

Era il cittadino attualmente più longevo del paese, il ‘nonno di Guglionesi’. Adamo Massimo è morto oggi, 4 marzo, alla veneranda età di 103 anni. Con lui se ne va dunque un pezzetto di storia del paese bassomolisano.

La sua dipartita lascia addolorati i figli, le nuore, i nipoti e tutti gli altri parenti. Ma in questo tempo di dolore collettivo, in cui la cittadina ha pianto molti dei suoi ‘figli’ per via del Covid, questo decesso – che nulla ha a che fare col coronavirus – intristisce ulteriormente il paese.

I funerali del signor Adamo Massimo avranno luogo domani 5 marzo alle 16 nella Chiesa Madre, alla sola presenza dei familiari come norme impongono.