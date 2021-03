Domani, 18 marzo, sarà celebrata la Giornata nazionale per le vittime della covid: oggi la commissione Affari costituzionali del Senato, ha approvato all’unanimità il disegno di legge. Non è stata scelta una data casuale: il 18 marzo del 2020 il nostro Paese ha registrato il numero più alto di decessi causati dal virus, 2978. Inoltre quella sera i mezzi dell’Esercito vennero impiegati a Bergamo per il trasporto delle salme.

La legge è stata istituita per “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia”. Inoltre, “in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia”.

Iniziative sono in programma a Campobasso e a Isernia che hanno aderito all’appello dell’Anci e del presidente Antonio Decaro.

L’Amministrazione comunale del capoluogo molisano esporrà la bandiera a mezz’asta a Palazzo San Giorgio. Inoltre alle ore 11, in contemporanea con gli altri municipi d’Italia e in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il sindaco Roberto Gravina, dinanzi al palazzo di città, osserverà un minuto di silenzio per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus.

Anche il primo cittadino di Isernia Giacomo d’Apollonio ha accolto l’invito del presidente Decaro e, alle ore 11 di domani 18 marzo, osserverà un minuto di silenzio davanti alla sede del Comune, con la bandiera esposta a mezz’asta per ricordare le migliaia di vittime della pandemia e per onorare il sacrificio degli operatori sanitari.