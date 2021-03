Giornata internazionale della donna, i messaggi delle Istituzioni

Il ruolo delle donne nella nostra società è fondamentale, imprescindibile. Cittadine, madri, figlie, mogli, lavoratrici, professioniste, rappresentanti delle istituzioni sono pilastri importantissimi per la collettività.

Ringraziarle e, al contempo, riflettere su quanto è stato fatto e quanto ancora si debba fare per tutelarle, difenderle e valorizzarle in tutti i contesti, a partire da quelli familiari e lavorativi, così come prevede anche la nostra Costituzione: è questo, a mio giudizio, il senso vero che ha l’8 marzo, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale della donna. Una riflessione, però, che ci deve accompagnare giorno dopo giorno e che si deve tradurre in atti concreti, al di là del pur giusto evento celebrativo.

Lungo e tortuoso è stato il percorso che ha visto, negli anni, le donne lottare per ottenere maggiori riconoscimenti o, più semplicemente, per vedere riconosciuti più diritti. Tante sono state le conquiste che hanno colmato gap inspiegabili e incomprensibili. Altri passi in avanti devono essere ancora compiuti per sconfiggere qualsivoglia disparità o violenza. In questi lunghi mesi di pandemia, ad esempio, sono ancora una volta le donne ad averci rimesso maggiormente in termini di posti di lavoro.

Nei giorni scorsi, in occasione delle dichiarazioni programmatiche d’insediamento del nuovo Governo, il presidente Draghi ha pronunciato parole che ritengo siano da condividere pienamente: “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro”.

Le istituzioni hanno il dovere di fare di più e meglio per favorire la parità, il rispetto e la valorizzazione delle donne. Bisogna investire, inoltre, a partire dalle scuole, in campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

In quest’anno così complicato caratterizzato dalla pandemia, tra gli operatori sanitari, tantissime sono le donne in prima linea. Con enormi sacrifici, sottraendo tempo alle rispettive famiglie, profondono il massimo impegno. A loro va il nostro doveroso ringraziamento e la nostra vicinanza: ci inorgogliscono.

Così come sono motivo d’orgoglio i numerosi esempi di eccellenze al femminile che la nostra terra riesce a declinare in ogni campo, il cui numero, ci auguriamo, possa crescere sempre più. Da parte nostra, faremo di tutto perché ciò accada.

Donato Toma, Presidente della Regione Molise

L’8 marzo, una data per puntare i riflettori sulla lunga lotta di rivendicazione dei diritti delle donne che ancora tanto richiede in termini di parità e uguaglianza.

Troppe le discriminazioni, gli abusi e le violenze che la pandemia ha amplificato.

In uno scenario dove già la disparità di genere era una criticità, il crollo economico ha accentuato ogni problematica.

Il 2020 nella sua drammaticità ha ulteriormente peggiorato il mondo del lavoro femminile: le donne con bassa occupazione, salari molto più scarsi, contratti più precari e molto meno occupate nelle posizioni aziendali apicali, sono le prime a subire gli schiaffi suonati da questa crisi.

Oltre a questo siamo sempre ad affidare i carichi della cura e della famiglia sulle spalle delle donne. Lo smart working imposto al fine di ridurre i contatti e i contagi inesorabilmente ha finito per sovrapporsi agli impieghi domestici senza creare un minimo di differenziazione ed intervallo tra le attività.

A questo va aggiunto il “tradizionale obbligo” delle donne a occuparsi delle sempre più numerose fragilità familiari.

Pertanto se da una parte si può apprezzare come la pandemia sia stata acceleratrice di processi di tipo tecnologico, allo stesso tempo dobbiamo prendere atto che lo è stata anche dei processi di diseguaglianza e di fragilità; ha fatto emergere e rilevare dei punti deboli di una società sui quali serve un intervento massivo.

Oltre alle donne, è stato molto penalizzato il mondo dell’infanzia e dei bambini e dell’assistenza ai cosiddetti “fragili”.

Tra accelerazioni e fermate, chi ha continuato il suo cammino inesorabile è sicuramente la violenza subita dalle donne: la violenza di genere non si è mai fermata, il bisogno di restare a casa ha rappresentato una condanna per numerose donne.

Le politiche di genere devono cogliere il senso di cambiamento che la pandemia ha imposto a ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti. II tema delle pari opportunità rimane un tema cruciale per il nostro paese. Il nostro paese ripartirà davvero soltanto quando diminuiranno le diseguaglianze e quando si investirà in modo serio e continuativo sulle strutture sociali e su tutto ciò che ruota intorno al tema della cura, della famiglia e dell’assistenza.

La strada pertanto è ancora lunga, é mistificante parlare dell’8 marzo come “festa” della donna, una mortificazione del percorso fin qui fatto che tanto ancora ci deve vedere come protagoniste della nostra storia.

Filomena Calenda, Vice presidente del Consiglio regionale del Molise