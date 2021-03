LUNEDI’ 22 Ancora pioggia, neve e venti gelati per questo lunedì 22 marzo: il colpo di coda dell’inverno, che ci ha riportato alla stagione precedente (la primavera quest’anno è entrata il 20 marzo), è ancora nel pieno delle sue forze e farà cadere neve anche a quote basse. I cieli saranno in prevalenza coperti oggi, la perturbazione a carattere nevoso che sarà più intensa in montagna (Matese e alto Molise) colpirà anche le colline (da Colletorto a Cercemaggiore). Neve debole anche sul capoluogo di regione, piogge sparse altrove e a carattere intermittente fino a notte fonda quando sotto l’effetto dei venti di burrasca (soprattutto sulla costa adriatica) ci saranno timide schiarite. Molto basse le temperature che nei valori massimi non andranno oltre i 10 gradi e toccheranno anche quota – 7 in montagna.

MARTEDI’ 23 Giornata incerta anche oggi: il vortice ciclonico che da giorni è foriero di maltempo e tanto freddo al centro sud sta per perdere forza sebbene in questo martedì non avremo che timidi rasserenamenti. Pioggia, neve e gelo saranno ancora protagonisti, ma vediamo nel dettaglio la giornata: al mattino bufere nevose ad Agnone e Trivento, qualche pioggia anche di moderata intensità lungo i versanti frentani e schiarite sparse da Venafro a Termoli. Nel pomeriggio l’area centrale del Molise sarà coperta, ci sarà ancora qualche sporadico episodio nevoso, verso sera cieli più aperti ma ancora rischio neve in zona Castelmauro.