Furgone si schianta sul ponte di Porticone e resta in bilico nel vuoto: salvate due persone

Un furgone si è schiantato contro le barriere di protezione del viadotto Petrara, all’altezza di contrada Porticone a Termoli. Il mezzo è rimasto sospeso in bilico nel vuoto per diversi minuti, prima del decisivo intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo le due persone all’interno dell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto questa mattina prima delle 7 per cause da accertare ma è probabile che abbia influito l’asfalto reso viscido dalla pioggia scesa per diverse ore sulla costa molisana. Sta di fatto che il mezzo è andato a sbattere con violenza sul guard-rail del lato direzione nord della statale 709, meglio nota come Tangenziale di Termoli, proprio nel mezzo del ponte che sovrasta campi incolti e parte del quartiere di Porticone, non distante dalla foce del Sinarca.

Il furgone si è fermato giusto in tempo, incastrato fra le lamiere dopo aver sfondato il guard-rail, ma per fortuna non è precipitato giù. Dopo l’arrivo del 118, dei carabinieri e di una squadra del distaccamento di Termoli dei vigili del fuoco, le due persone sono state soccorse. Per fortuna hanno riportato solo lievi ferite e un grosso spavento.

Il traffico in quel punto ha subito qualche rallentamento per consentire l’intervento dei soccorritori in sicurezza.