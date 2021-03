Quasi 310 test fatti nella prima giornata, oltre 100 nella mattinata di oggi, giovedì 11 marzo. Ma l’obiettivo è quello di fare tutti gli 8.000 test rapidi programmati, o almeno andarci molto vicino. Lo screening di massa programmato a Termoli per questa settimana procede speditamente senza grossi intoppi, in una città quasi assonnata dai timidi segnali di primavera dopo un mese di Zona Rossa.

Il viavai di auto su via Biferno, zona parrocchia SS Pietro e Paolo, è regolare senza lunghe code come si poteva temere. L’organizzazione messa in piedi dalla Misericordia di Termoli con la collaborazione del Comune sta dando buoni frutti.

di 27 Galleria fotografica Screening anti covid a Termoli









Dopo la registrazione sul sito del Comune, le persone prenotate possono arrivare in qualsiasi momento, fra le 9 e le 13 e fra le 14 e le 17 per sottoporsi al test rapido direttamente in auto o in sella a una moto. Anziani pensionati e giovani che purtroppo non possono andare al lavoro, intere famiglie e persone singole si alternano all’ingresso della Misericordia e in pochi minuti fanno il test. In caso di positività si viene avvisati dopo pochi minuti per mettersi in isolamento e fare il tampone molecolare.

Il personale della Misericordia svolge il tutto con competenza, professionalità e cortesia e non manca qualcuno che chiede di anticipare o posticipare il proprio tampone a causa di impegni improrogabili. Da questo punto di vista c’è flessibilità da parte degli organizzatori.

Attualmente non si sono riscontrati casi positivi e questo al momento ricalca i risultati e i pochissimi positivi emersi anche negli screening gratuiti e volontari di altri paesi del Basso Molise come Petacciato, Montenero di Bisaccia o Larino. A questo proposito qualche esperto, come il professor Andrea Crisanti, ipotizza una minore sensibilità dei tamponi antigenici alla variante inglese del virus.

Resta comunque l’importanza di sottoporsi a uno screening che ha efficacia soltanto se fatto su grossi numeri, per cercare di individuare possibili positivi prima che diffondano ulteriormente il Sars-Cov-2. Lo screening di Termoli andrà avanti per tutta questa settimana mentre la seconda parte verrà riprogrammata in seguito.