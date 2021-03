È servito un inseguimento di quattro chilometri per bloccare l’auto e i due giovani a bordo. E’ accaduto ieri sera, 5 marzo, nel territorio compreso tra Matrice e Montagano. La Polizia di Stato di Campobasso ha arrestato in flagranza di reato due ragazzi del posto, rispettivamente di 25 e 27 anni, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro.

I due, che rientravano da San Severo, erano ormai a qualche chilometro dalle rispettive abitazioni di Campobasso quando sono stati intercettati dagli agenti della Squadra Mobile – nell’ambito della ormai consueta attività di contrasto dei reati in materia di stupefacenti –. A destare i sospetti dei poliziotti la scelta di prendere alcune strade interne, evitando la Strada Statale 645 che collega Foggia al capoluogo molisano, molto probabilmente per non incorrere nei controlli disposti per verificare il rispetto dell’attuale normativa anti-covid.

La pattuglia, giunta al bivio di Matrice-Montagano e utilizzando il dispositivo di segnalazione manuale, ha intimato l’alt ai due giovani a bordo dell’auto sospetta. Ma i due si sono dati alla fuga, tentando di investire uno dei poliziotti che è riuscito a evitare l’impatto gettandosi fuori dalla carreggiata, riportando fortunatamente solo alcune escoriazioni.

Le altre pattuglie della Squadra Mobile impiegate nell’attività di controllo si sono così messe all’inseguimento dell’auto che ha proseguito ad elevata velocità, violando le norme del Codice della Strada e mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Dopo circa quattro chilometri, gli agenti sono riusciti a bloccare i due giovani che durante la fuga hanno anche cercato di disfarsi dello stupefacente trasportato lanciandolo dall’auto in corsa. Lo stesso è stato recuperato dal personale della Squadra Mobile.

In totale sono stati sequestrati 200 grammi tra eroina e cocaina, destinati allo spaccio locale. I due sono stati arrestati, l’auto è stata a sequestrata e, dopo gli adempimenti di rito, sono stati condotti nel carcere di Benevento e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.