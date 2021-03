Formazione per imprese turistiche territorio, al via incontri on line

Prenderà il via domani 10 marzo il primo di sei incontri di formazione per le imprese turistiche del territorio che hanno aderito all’invito dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nell’ambito del Progetto Europeo Italia-Albania-Montenegro “Innotourclust”. L’Interreg vede coinvolta, tra i partner, l’Aast insieme alla Camera di Commercio di Lecce, l’Università del Salento, l’Agenzia nazionale del Turismo d’Albania, la Camera di Commercio e del Turismo di Tirana e l’Organizzazione nazionale del turismo montenegrino.

Il Progetto punta a rafforzare la competitività e la cooperazione delle piccole e medie imprese dei tre Paesi coinvolti: Italia, Albania e Montenegro. L’obiettivo è la realizzazione di un cluster turistico innovativo per creare e sviluppare un dialogo tra imprese locali e l’industria del turismo internazionale. E proprio nell’ambito di Innotoruclust, l’Aast ha organizzato un programma di formazione on line per gli imprenditori del territorio.

Il primo incontro è fissato domani 10 marzo, alle ore 16 ed avrà il tema: “viaggiatori, esperienze e destinazioni oltre la pandemia: come sta cambiando il modo di viaggiare e di accogliere i visitatori”. Relatrice: Emma Taveri, imprenditrice, esperta in destination marketing e management ad impatto sociale con esperienze internazionale per importanti brand del travel come TripAdvisor, Wordl Travel Market, Ttg.

Si prosegue martedì 16 marzo, ore 16, con “Sviluppo dei processi innovativi nel settore turistico” a cura di Annamaria Annichiarico: Direttore Generale della società Tecnopolis Pst, creata dall’Università degli Studi di Bari per la gestione del Parco tecnologico.

Lunedì 22 marzo, ore 16, il terzo incontro dedicato a: Marchi di qualità turistica che vedrà come relatrice Maria Sabrina Leone: esperta di progettazione turistica. All’attivo ha molteplici incarichi di ricerca ed insegnamento presso diverse università ed incarichi di consulenza e progettazione per aziende private ed enti locali in Italia e all’estero.

Martedì 30 marzo, ore 16, il tema dell’incontro è:”Uso degli strumenti digitali per l’auto-promozione” che avrà come relatore Paolo Spada, filosofo, imprenditore, esperto di nuovi media ed editore del progetto ABC live.

Mercoledì 7 aprile, ore 16, si prosegue con “Accoglienza e Comunicazione” a cura di Marco Zollo, manager di Moleasy, formatore esperto in comunicazione e marketing, in particolare nei settori Turismo e Food.

Mercoledì 14 aprile, ore 16, ultimo appuntamento dal tema:”Accessibilità universale con focus sulla ristorazione”. Relatore Dino Angelaccio, presidente del Progetto Itria (Itinerari Turistico-religiosi interculturali ed accessibili), esperto di percorsi di progettazione partecipata.