Forex: cosa aspettarsi tra i record della sterlina e il focus della Bce sull’euro dollaro

Il mercato valutario torna a muoversi in modo considerevole, mostrando un avvio di 2021 con buone opportunità d’investimento. Il rally del prezzo del petrolio spinge la sterlina ai massimi da 3 anni in confronto al dollaro, con una performance notevole anche in rapporto all’euro, un andamento positivo sostenuto anche dai risultati ufficiali sul PIL inglese, con l’economia del Regno Unito che nel quarto trimestre 2020 è salita dell’1%.

Intanto, il cambio euro dollaro continua a monopolizzare l’attenzione degli investitori, con una certa volatilità che offre potenzialità apprezzabili per entrare con posizioni long o short a seconda delle proprie valutazioni. La Bce ha affermato che monitorerà con grande attenzione il tasso di cambio, preoccupata da una moneta unica troppo forte in quanto potrebbe avere effetti negativi sulla ripresa economica dell’Eurozona.

In particolare, a destare allarme sono le esportazioni della Germania, soprattutto in vista del Recovery Fund sul quale la garanzia teutonica consentirà ai Paesi in difficoltà di ricevere fondi a basso costo, tutela strettamente legata al recupero del PIL UE e al traino della locomotiva tedesca. Sulle previsioni in merito al cambio euro dollaro gli analisti sono divisi, con chi stima da un lato il possibile rafforzamento del biglietto verde, mentre c’è chi vede un deprezzamento del dollaro anche nel 2021.

Come investire nel Forex sfruttando la volatilità

Le fluttuazioni nel mercato valutario stanno accrescendo l’interesse nei confronti degli investimenti nel Forex, tuttavia bisogna sapere come procedere per minimizzare il rischio e massimizzare i risultati, creando strategie pianificate per operare in modo profittevole. Un’ottima risorsa per cominciare è una guida che spiega come funziona il forex trading, realizzata dagli esperti di Meteofinanza.com per fornire un supporto utile a chi vuole investire sui cross valutari.

Prima di fare trading sui cambi delle valute, infatti, bisogna conoscere almeno l’analisi tecnica, per utilizzare i grafici e gli indicatori al fine di monitorare i movimenti dei prezzi, analizzando parametri come i volumi e la volatilità per individuare le tendenze più promettenti. Allo stesso modo è necessario seguire le vicende macroeconomiche, in questo modo è possibile prendere decisioni consapevoli tenendo conto degli eventi più significativi, dalle politiche monetarie delle banche centrali ai dati economici.

Ovviamente si tratta di investimenti di breve e medio termine, operazioni realizzate tramite strumenti derivati come i CFD, adoperando i contratti per differenza per aprire posizioni al rialzo e al ribasso a seconda delle indicazioni provenienti dall’analisi tecnica e fondamentale. Ciò consente di sfruttare qualsiasi direzione intrapresa dai prezzi dei cambi Forex, operando sia quando il cross si sposta verso l’alto con la valuta di riferimento che si rafforza, sia quando è la divisa secondaria che recupera il suo valore.

Ad esempio, analizzando il grafico della quotazione del dollaro un borsainside.com, sito web specializzato dove trovare contenuti sul trading e gli investimenti, ma anche i prezzi aggiornati delle principali coppie Forex, si nota subito come la volatilità delle ultime settimane abbia concesso numerose opportunità di trading. Naturalmente bisogna definire i punti giusti di ingresso e di uscita, impostando sempre gli stop loss per controllare il rischio e sfruttare al massimo il potenziale di ogni trade.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane nel mercato valutario

Mai come in questo momento l’influenza delle banche centrali si sta facendo sentire sui mercati finanziari, sostenendo di fatto l’intero settore e aiutando a contenere la volatilità. In particolare, Jerome Powell, presidente della FED, ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti continuerà a tralasciare il target del 2% per l’inflazione, preoccupandosi soltanto di supportare la crescita economica per recuperare gli oltre 10 milioni di posti di lavoro persi nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

Questa decisione è stata presa a tempo indefinito, quindi almeno per tutto il 2021, ma probabilmente andrà avanti anche nel 2022, perciò la Federal Reserve proseguirà con la sua politica espansiva, continuando con massicci acquisti di bond americani e obbligazioni corporate, tenendo i tassi bassi e lasciando correre l’inflazione. In poche parole, gli investitori sono spinti a prendersi maggiori rischi, senza contare le ricadute sul biglietto verde nel lungo termine, con il dollaro che potrebbe continuare a indebolirsi sull’euro e le principali valute mondiali.

Ovviamente non tutti stanno dalla parte della stabilità, infatti sono in aumento gli investitori retail che stanno scommettendo contro le politiche monetarie della FED, tramite posizioni rialziste sul VIX, l’indice di volatilità legato alla Borsa di New York. Dato il momento storico attuale le banche centrali sono costrette a interventi senza precedenti, tuttavia un’azione eccessiva potrebbe causare problemi seri sui mercati finanziari, per questo motivo è fondamentale monitorare la situazione con particolare attenzione, per capire come orientarsi nel trading Forex mantenendo sempre un approccio prudente e la massima concentrazione sul contenimento del rischio.