MERCOLEDI’ 31 Tempo stabile e soleggiato grazie all’anticiclone di matrice africana che continua a far salire le temperature e a regalarci giornate serene e gradevolissime. Fino a 22 gradi le massime in questo mercoledì appena guastato da una copertura nuvolosa nella prima parte della giornata. Piogge non se ne prevedono e già nel pomeriggio i cieli torneranno sgombri di nubi e velature.

GIOVEDI’ 1 Continua ad avvolgere tutta Italia l’alta pressione africana: il primo giorno del mese sarà caratterizzato da un ulteriore aumento termico e ancora molto sole per tutto il dì. Occhio però a non farci l’abitudine: l’anticiclone potrebbe avere i giorni contati e abbandonarci proprio nei giorni in cui torneremo in zona rossa (3, 4 e 5 aprile).

VENERDI’ 2 Se sul fronte termico anche oggi non ci attendono grossi stravolgimenti, con temperature ancora al di sopra della media stagionale, il quadro generale inizia a guastarsi. Oltre a una maggiore nuvolosità si prevedono anche diversi piovaschi sparsi nel primo pomeriggio, nulla di troppo duraturo, in serata tornerà il sereno ma forse è già il primo segnale di un cambiamento imminente della situazione meteorologica.