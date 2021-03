Festa del papà: renderla speciale nonostante la pandemia

Il 2020, a causa della pandemia da Coronavirus, è stato sicuramente un anno difficile per tutti. E chi, avendo dei figli, si è trovato impossibilitato a lavorare per le chiusure ne ha sofferto maggiormente. Diversi papà hanno perso il lavoro, vedendosi costretti a cercare un’occupazione alternativa per sostenere la famiglia. Ora, fortunatamente, la situazione sembra in lento miglioramento. E la festa del papà potrebbe essere una buona occasione per premiare gli sforzi fatti. Un lavoretto in casa, magari con l’aiuto della mamma, riuscirà a commuovere anche il papà più imperturbabile.

Cornice decorata con la pasta

Per realizzare una cornice originale da mostrare orgogliosamente al papà è sufficiente munirsi di una cornice, di un formato di pasta a scelta (meglio optare per formati particolari come i conchiglioni), di tempere, pennelli e colla. La pasta andrà dipinta prima di essere incollata alla cornice. Pitturando quest’ultima, il suo colore sarà in armonia con quello della pasta. Ovviamente, terminato il lavoro, occorrerà scegliere una foto da inserire, come una bella immagine del papà assieme alla famiglia.

Portapenne e vasetti colorati pieni di bontà

Nel caso in cui il papà sia un vero goloso, una buona idea per un regalo è rappresentata dai vasetti dipinti, da riempire con caramelle o cioccolatini. Saranno necessari vasetti di plastica ( lasciando quelli in vetro alla mamma), pennelli e tempere. Per donare al vasetto un aspetto ancora più sorprendentemente si potranno applicare con la colla piccoli cuori in feltro. Molto veloce è anche la creazione di un portapenne. Recuperato un bicchiere di plastica piuttosto resistente, prendere delle mollette colorate e incollarle lungo tutto il perimetro.

Una medaglia o un portachiavi per il papà migliore del mondo

Perché non rendere merito al papà celebrando la sua festa con una bella medaglia? In primis occorrerà farsi lasciare dalla mamma un vecchio CD. Appoggiarlo su un cartoncino e seguire il contorno al fine di ottenere due dischi. Questi ultimi andranno incollati sulle due facce del CD. Iniziare a colorarli con dei pennarelli. In alternativa, si potrà optare per un disegno a mano libera o per una foto, completando il tutto con una bella dedica. Il papà gestisce diversi mazzi di chiavi, e troverebbe molto utile un nuovo portachiavi? Pochi minuti e ne avrà uno personalizzato! Ecco cosa porre sul piano da lavoro:

un cartoncino (preferibilmente bianco)

bottoni colorati

colla vinilica

una matita

una cornice (o un portafoto)

un chiodo (nel caso in cui la scelta abbia premiato la cornice)

Il lavoretto inizierà disegnando la prima lettera del nome del festeggiato sul cartoncino. Eliminati gli eventuali fili di lana o cotone dai bottoni (se usati) scegliere la parte più liscia e incollarli uno dopo l’altro all’interno della lettera. Esercitare una buona pressione su ciascun bottone per favorirne l’incollaggio, quindi attendere fino a completa asciugatura, incorniciare e avvitare il gancetto.

La formazione a distanza, la cosiddetta Dad, istituita nelle zone arancioni e rosse, ha portato ancora una volta i bimbi a rinunciare ad andare a scuola, seguendo le lezioni da casa. Coinvolgerli in piccoli lavoretti li aiuterà a ritrovare gli stimoli giusti, rendendo più allegre le giornate. Come visto nelle precedenti righe, della colla, pochi strumenti e un pizzico di creatività renderanno speciale la festa del papà.