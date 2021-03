Una festa tra universitari in violazione delle norme anti-Covid quella che sabato sera è stata interrotta dall’arrivo della Volante, che ha sanzionato gli 11 partecipanti. Si tratta di ragazzi, tutti maggiorenni, fra i quali anche alcuni studenti di corsi di laurea in professioni sanitarie.

E’ successo sabato sera a Campobasso. Gli agenti della Polizia di Stato di sono intervenuti in un condominio del centro cittadino per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un appartamento.

Il sospetto che all’interno della casa fosse in corso una festicciola è stato confermato quando la Squadra Volante ha suonato il campanello e proceduto a una verifica. Nell’appartamento si stava effettivamente svolgendo un party. Gli 11 ragazzi, che stavano bevendo e ascoltando musica, sono stati sanzionati per violazione delle norme in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Non indossavano la mascherina e tra loro – particolare che in seguito all’identificazione ha stupito i poliziotti – c’erano anche degli studenti di corsi di laurea per professioni sanitarie.

Il Questore invita i cittadini a segnalare, anche attraverso l’applicazione per smartphone YouPol, fenomeni di assembramento o feste private, nella consapevolezza del rischio a cui si espone la collettività con comportamenti irresponsabili, a motivo dell’emergenza sanitaria in corso.

In occasione delle prossime festività pasquali, i controlli da parte delle forze di polizia saranno intensificati proprio per scongiurare fenomeni contrari alle disposizioni normative vigenti in materia.