Facciamo luce sull’endometriosi, Montenero illumina di giallo la fontana

Campobasso

I due sportivi non potranno partecipare alla manifestazione Master di domenica 28 marzo: "Siamo stati puniti perché abbiamo deciso di allenarci nella struttura della M2". Toni Oriente, presidente Hidro Sport: "Se gli atleti non nuotano più con la nostra società da mesi, non possono gareggiare con noi. Se succede qualcosa, perché magari non hanno un grado di preparazione adeguata, noi siamo responsabili penalmente".