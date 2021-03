Tutto è nato in seguito ad un incidente stradale tra auto avvenuto martedì scorso a Termoli, nei pressi dello svincolo per la tangenziale in via Pertini. Due vetture si scontrano a causa della manovra azzardata (non consentita) di una delle due: ad avere la peggio un 34enne che rimane ferito. Il conducente dell’altra macchina che aveva provocato l’incidente non si ferma a prestare soccorso e si dà alla fuga. Nel frattempo il ferito viene soccorso e portato in ospedale, al San Timoteo. Per fortuna i danni riportati sono lievi e, dopo le cure del caso, il giovane viene dimesso.

I militari della Sezione Radiomobile, intervenuti sul posto del sinistro stradale, proseguono le ricerche per individuare l’altra automobile e il guidatore fuggitivo. A distanza di poche ore, i Carabinieri trovano l’auto abbandonata in una zona periferica della cittadina e si mettono all’opera per rintracciare il legittimo proprietario e riconsegnarli il mezzo.

Questi, un 49enne residente a Termoli, poco dopo denunciava all’Arma il furto del proprio veicolo, avvenuto a suo dire prima che l’incidente avvenisse. Una versione che però non deve aver convinto i Carabinieri che hanno proseguito le loro indagini. Che hanno dato loro ragione. Nel corso degli accertamenti del caso, infatti, sono stati acquisiti numerosi elementi di prova a carico del proprietario del veicolo in oggetto. Era proprio lui l’uomo alla guida coinvolto nell’incidente e poi datosi alla fuga.

L’uomo, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per simulazione di reato, fuga in caso di incidente con danni alle persone ed omissione di soccorso a persone ferite in sinistro stradale, reati previsti dal codice penale e da quello della strada.