Esibizioni, musica e divertimento ma ognuno a casa sua: Nuova Guglionesi lancia ‘Pasquetta Twitch Party’

Sarà forzatamente una Pasquetta diversa quella che ci attende lunedì 5 aprile. Come già l’anno scorso quando tutta Italia era in pieno lockdown, anche per il 2021 le tipiche scampagnate, le gite fuori porta e le piacevoli giornate in compagnia sono da dimenticare.

Così l’associazione giovanile Nuova Guglionesi ha pensato di realizzare un evento on-line che proverà a tenere compagnia a quanti vorranno collegarsi durante l’arco della giornata. Si chiama ‘Pasquetta Twitch Party’, e già nel nome si intuisce una delle grosse novità, vale a dire che la diretta andrà sulla nuova piattaforma social Twitch, sempre più utilizzata dai giovani.

Non più Facebook o Instagram quindi, ma l’App nata come punto di incontro virtuale per gli appassionati di videogame e adesso sviluppatasi sempre di più come piattaforma di streaming on-line.

Per questo lunedì 5 aprile l’associazione giovanile Nuova Guglionesi sarà in diretta dalle 11 per tutta la giornata con esibizioni di artisti locali, esibizioni canore, performance strumentali, realizzazione di brani inediti e dj set. Sarà un’occasione per divertirsi rimanendo a casa e quindi evitando rischi di contagio da covid-19. A breve verranno comunicati i nomi degli artisti che si esibiranno.