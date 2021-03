Esenzione ticket, c’è la proroga al 31 ottobre della validità delle autocertificazioni

La Direzione generale per la Salute della Regione Molise ha firmato la determina per la proroga al 31 ottobre 2021 della scadenza della validità delle autocertificazioni rese dagli utenti per usufruire dell’esenzione del ticket.

Lo rende noto la neo-assessora alle Politiche Sociali Filomena Calenda, che aveva appunto proposto apposita mozione. “Nell’atto inoltrato al presidente dell’aula consiliare, Salvatore Micone, e al presidente della Giunta, Donato Toma, si sollecitavano rapide azioni di intervento per attivare forme di esenzione illimitate per i codici E01, E03, E04, per ridurre/eliminare i disagi legati al rinnovo annuale delle stesse.

Un primo passo è stato ora formalizzato con la determina n. 31 del 29-03-2021 dalla quale si evince che per portare a compimento le procedure di vaccinazione e prevenire quindi fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici dell’Asrem è stata convalidata la proroga al 31 ottobre 2021 della scadenza della validità delle autocertificazioni già rese dagli utenti per usufruire dell’esenzione del ticket”.

Il differimento dei termini riguarda tutti i cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 31 marzo 2020, con riferimento ai codici:

– Codice E01 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

– Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

– Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;

– Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).