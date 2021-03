L’emergenza legata alla pandemia ha messo in difficoltà il personale sanitario all’opera negli ospedali molisani e ha evidenziato in maniera drammatica tutte le criticità relative alla carenza di medici infermieri e operatori socio-sanitari. Per evitare il collasso nelle strutture sanitarie il Molise è stato costretto a chiedere aiuto a Roma: il Governo ha inviato cinque medici dell’Esercito e sembra che nelle prossime ore saranno inviati altri due. Mentre da domani (22 marzo) saranno all’opera i 18 medici del Venezuela.

Se il personale sanitario era in sofferenza prima dell’epidemia a causa del lungo blocco del turnover (imposto ad una regione in piano di rientro come la nostra), la diffusione del virus ha portato allo stremo tutti coloro che lavorano nelle corsie delle strutture sanitarie pubbliche, in primis nei nosocomi di Campobasso, Termoli e Isernia.

È proprio per rispondere “alla maggiore esigenza di assunzioni, anche in via straordinaria” l’Asrem ha indetto un concorso per assumere a tempo indeterminato 45 collaboratori professionali sanitari-infermieri (categoria D). A prevederlo la delibera numero 263 dello scorso 19 marzo firmata dal direttore generale Oreste Florenzano che ha avviato le procedure concorsuali.

Le assunzioni, che si aggiungeranno a quelle già programmate e previste nel piano occupazionale, consentiranno di far fronte anche all’elevato numero di pensionamenti previsti nel prossimo triennio. La situazione nelle corsie degli ospedali molisani infatti rischia di aggravarsi: dal 2021 al 2023 andranno in pensione 45 infermieri.

Lo stesso bando riserva inoltre 13 posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate.

I dettagli nella delibera del dg Asrem Oreste Florenzano