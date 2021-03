Elezioni comunali, ufficiale il rinvio in autunno a causa della pandemia

Sono state rinviate all’autunno prossimo le elezioni amministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. In Molise devono rinnovare il consiglio comunale 31 comuni, il più grande dei quali è Isernia.

In provincia di Campobasso invece sono chiamati al voto quest’anno paesi come Ururi, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Baranello e per motivi diversi, Casacalenda e Rotello. In tutti i comuni interessati quindi è previsto un periodo di proroga per i sindaci in carica o i commissari prefettizie che reggono l’ente.

Come accaduto nel 2020 però la pandemia costringe al rinvio delle elezioni e per questo il Consiglio dei Ministri riunito questo pomeriggio ha approvato un decreto legge su proposta del presidente Mario Draghi e della ministra dell’interno Luciana Lamorgese che dispone il differimento in tutta Italia delle elezioni a una data compresa fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

A livello nazionale sono chiamate al voto alcune delle maggiori città italiane, fra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna.