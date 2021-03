Il virus & la terza ondata

Mentre è in corso la ricostruzione della mappa epidemiologica per capire come il ceppo brasiliano abbia contagiato tre persone a Venafro, proseguono gli approfondimenti su un caso riscontrato a Trivento e che potrebbe essere riconducibile alla variante sudafricana. Il microbiologo del Laboratorio analisi dell'ospedale di Campobasso Massimiliano Scutellà: "Non bisogna allarmarsi, le varianti sono solo più contagiose, non più letali. E i vaccini evitano le patologie e dunque le ospedalizzazioni".