Di Giuseppe lascia la Polpost del Molise, dirigerà la polizia giudiziaria per la Puglia

Il commissario Gabriele Di Giuseppe lascia la direzione della Polizia Postale di Campobasso per andare a dirigere il nucleo di polizia giudiziaria della Puglia.

Di Giuseppe prima di arrivare a Campobasso è stato alla guida della squadra volante di Macerata e la sua attività si è concentrata in particolare nella lotta al traffico di stupefacenti. Nelle Marche si è fatto conoscere per i numerosi arresti che ha portato a termine durante le fasi di smercio nelle zone di sua competenza. Ha sempre lavorato sulla strada e spesso proprio per questa sua capacità e competenza nel dedicarsi alle attività di contrasto e prevenzione dei reati è stato egli stesso vittima di aggressioni.

Poi il trasferimento a Campobasso al nucleo della Polizia postale e delle Telecomunicazione dove pure si è distinto nel suo operato.

Tra i ragguardevoli risultati raggiunti durante la sua dirigenza c’è l’arresto a Termoli per il reato di “revenge porn” tra i primi in Italia dopo l’applicazione della normativa del “codice rosso” ma c’è anche la sua rilevante attività di contrasto alo riciclaggio mediante frodi on-line ad opera di bande straniere.

Ora che il Ministero dell’Interno ha messo in atto una serie di spostamenti è arrivata ala promozione anche per questo giovane dirigente di polizia che lascerà il Molise per raggiungere la Puglia dove coordinerà le attività di polizia giudiziaria.