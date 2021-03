Numeri più bassi, almeno per quanto riguarda il contagio, oggi in Molise. Sono ancora tante le ospedalizzazioni, oggi 7 unite a 2 trasferimenti in Rianimazione. I guariti sono 106, più del doppio dei positivi. Attualmente in regione ci sono 1727 persone infette da Sars-Cov-2.

4 DECESSI ALL’OSPEDALE CARDARELLI: 3 IN MALATTIE INFETTIVE, 1 IN RIANIMAZIONE

Erano ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso le tre persone decedute oggi e riferite da Asrem nel suo bollettino ufficiale. La più anziana è una signora di 91 anni di Macchiagodena che si è spenta in un letto del nosocomio del capoluogo. Stesso tragico destino per un 82enne di Campobasso e una coetanea di Rotello. Questi ultimi due si sono spenti, riferisce l’azienda sanitaria, ieri 4 marzo, in una giornata nera dal punto di vista dei decessi per covid (ne sono stati registrati ben 11, ndr).

Infine sempre nelle ultime ore ha perso la battaglia contro il virus un uomo di Guglionesi: le sue condizioni di salute erano peggiorate ed era stato intubato nel reparto di Terapia intensiva sempre dell’ospedale Cardarelli.

Il numero delle persone morte a causa del Sars-Cov-2 sale purtroppo a 390 dall’inizio dell’epidemia che sta assumendo contorni sempre più dolorosi e strazianti.

OGGI + 7 RICOVERI, 23 PAZIENTI INTUBATI NEGLI OSPEDALI

Ospedali molisani al limite, schiacciati dal peso di una terza ondata che aggiunge ogni giorno un numero insostenibile di nuove ospedalizzazioni. Oggi i ricoveri sono stati 7: 6 nel reparto di malattie infettive e tropicali (2 persone di Campobasso e 1 rispettivamente di Portocannone, Santa Croce, Termoli e Belmonte) e 1 nella medicina d’urgenza del San Timoteo di Termoli (di San Martino in Pensilis).

2 persone sono state invece trasferita nella terapia intensiva per un aggravamento delle condizioni. Sono residenti a Campobasso e Termoli. Sono state 5 le dimissioni, tutte dal reparto di Infettiva di Campobasso.

Questa è la situazione degli ospedali:

CARDARELLI – 70 ricoverati, 58 in infettive e 12 in rianimazione

SAN TIMOTEO 21 persone ricoverate

GEMELLI 6 ricoverati

NEUROMED 11 ricoverati, 7 in intensiva e 4 in sub intensiva.

Restano altissimi i numeri delle persone trattate in Rianimazione che in totale sono 23 perché tra i 6 posti impegnati nella cura del covid del Gemelli Molise 4 sono attualmente occupati da pazienti intubati.

TASSO DI POSITIVITÀ SCESO AL 7.6%. 50 I CONTAGI IN 24 COMUNI

Sono 293 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 50 di questi hanno dato esito positivo. Il tasso di positività è dunque sceso a 7.6% mentre ieri era lievitato al 16.2%. I numeri più alti continuano a registrarsi in Basso Molise ma sono inferiori rispetto ai giorni scorsi. Ancora 7 casi a Termoli. 6, invece, quelli registrati a Santa Croce di Magliano e ci sono anche 5 contagiati a San Giuliano di Puglia.

Decresce il numero dei positivi a Campomarino che nelle ultime 24 ore registra soltanto 2 positivi (e ben 31 guariti). Sono 3 i nuovi contagi rilevati a Campobasso. 3 positivi anche ad Agnone e Matrice. 2 positivi invece per i comuni di Jelsi, Montaquila, Portocannone e Trivento.

GUARITI PIÙ DEL DOPPIO DEI POSITIVI: 31 A CAMPOMARINO E 18 A TERMOLI

È di 106 il totale delle persone ormai guarito dal Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore. Il numero più alto è a Campomarino con 31 pazienti risultati negativi ormai al tampone di controllo. Subito dopo segue il comune di Termoli con 18 guariti, 10 invece quelli registrati a Campobasso, 9 a Santa Croce di Magliano. Il bollettino Asrem prosegue con 5 guariti ad Agnone, 4 a Guglionesi e Portocannone, 3 a Bonefro e San Martino in Pensilis. 2 guariti a Bojano, Oratino, Larino e San Felice del Molise. Infine un guarito, rispettivamente nei comuni di Campodipietra, Capracotta, Fossalto, Isernia, Jelsi, Macchia Val Fortore, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni e Venafro.

VACCINI: SUPERATE LE 26MILA SOMMINISTRAZIONI IN MOLISE

Sono arrivate a 26.419 le somministrazioni di vaccino in Molise, laddove ieri erano a quota 25.221. Dunque circa 1200 le somministrazioni nelle ultime 24 ore. Sempre ferma a 7 le somministrazioni del siero Moderna, ferme come ieri a 1181 quelle di Astrazeneca mentre aumentano quelle del vaccino Pfizer, arrivate a 24.033. In Molise si è somministrato il 71% (ieri il 69%) delle dosi finora ricevute.

Il report del Governo parla di oltre 5 milioni di dosi somministrate in tutt’Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (1° e 2° dose) sono oltre 1 milione e mezzo.

I DATI NAZIONALI

Sono saliti a 24.036 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 378.463 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 6.35%. Ieri erano stati rilevati 22.865 contagi a fronte di 339.635 test e il tasso era pari al 6,7%.

Le vittime oggi sono 297, meno di ieri quando erano state 339 (oltre 99mila dall’inizio dell’epidemia in Italia).

Ancora in crescita, ormai da diversi giorni, i ricoveri in terapia intensiva (oggi +50). E salgono, di 217 unità, anche quelli nei reparti Covid ordinari (ieri +394).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.