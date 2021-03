Dalle varietà alle proprietà organolettiche: come scegliere la cannabis light

Soprattutto se è la prima volta che l’acquisti, ti potresti stare chiedendo come scegliere la cannabis light e a cosa fare attenzione quando si fa un ordine di erba legale su uno dei tanti negozi online che, a oggi, commercializzano anche in Italia derivati dalla canapa e prodotti a base di CBD. Quella che segue è una breve guida che potrebbe fare al caso tuo.

Guida (per principianti) all’acquisto dell’erba legale

Partiamo proprio da dove acquistare la cannabis legale: se vuoi farlo online (per praticitàm perché non puoi spostarti, perché nonostante sia un acquisto lecitissimo hai vergogna che i tuoi genitori, la tua fidanzata, il tuo capo ti scoprano a farlo, eccetera) ci sono, come già si accennava, tanti siti con un catalogo piuttosto ampio e variegato tra cui scegliere quello che fa più al caso tuo. Io ho acquistato qui canapa light e il mio consiglio è, se possibile, di scegliere sempre negozi virtuali altrettanto ben noti e con esperienza nel campo: sono garanzia di un acquisto sicuro, che il prodotto che riceverai sarà di ottima qualità e che potrai contare su un servizio di assistenza in caso di qualsiasi problema con l’ordine. Su siti come questi, tra l’altro, le offerte non mancano e, oltre una certa soglia di spesa, puoi approfittare di spedizioni gratuite o promozioni speciali e omaggi.

Per entrare più nel merito, comunque, due sono i principali criteri come scegliere la cannabis light: la concentrazione di principi attivi da un lato e, dall’altro, la varietà.

Quanto alla prima, perché si tratti effettivamente di cannabis light la soglia fissata per legge è dello 0.6% di THC (che, dovresti saperlo se non sei proprio alle prime armi, è il principio attivo responsabile degli effetti psicotropi dell’erba). Non ci sono, invece, parametri così stringenti per quanto riguarda un altro cannabinoide, il cannabidiolo o CBD, a cui sono riferibili la maggior parte dei benefici (antinfiammatori, rilassanti, antidolorifici, eccetera) dell’erba legale e questo significa che, in commercio, trovi varietà di canapa light con concentrazioni di CBD del 10%, tanto quanto del 30% e via di questo passo.

Una delle varietà più amate di cannabis light è per esempio l’Amnesia, famosa per avere proprio livelli di CBD tra i più alti tra tutte le varietà sul mercato. Chi compra Amnesia lo fa, così, perché convinto che i suoi effetti siano più potenti o più veloci a manifestarsi: la correlazione tra concentrazione di cannabidiolo ed effetti dell’erba legale non è, però, né così diretta e né così scientificamente misurabile e c’è, anzi, una componente individuale che conta molto su come l’erba legale agisce sull’organismo. Per questo il discorso su come scegliere le varietà di cannabis legale non può che essere personale, tanto più che dipende molto anche da una questione di gusti (c’è chi non sopporterebbe mai di fumare l’erba Cheese, per esempio, per l’odore intenso e a tratti rancido che ha).

Fai attenzione, invece, a degli aspetti più empirici per così dire (certo: se compri online potrebbero non essere immediati da valutare, ma tieni conto che puoi sempre chiedere al venditore tutte le informazioni di cui hai bisogno o di vedere il prodotto che stai per acquistare). Le infiorescenze di cannabis legale devono avere un colore acceso e vivo, devono essere turgide e un po’ appiccicose e devono avere un profumo intenso: sono segni di un buon grado di maturazione che significa, di conseguenza, giusto rilascio di principi attivi.