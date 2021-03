Cos’è il noleggio a lungo termine e come funziona: offerte, costi e convenienza

Il noleggio a lungo termine è diventato sempre più richiesto sia dagli imprenditori e titolari di partita IVA, sia dai privati che trovano il servizio NLT più conveniente anche rispetto all’acquisto di un veicolo in una concessionaria.

Per questo motivo, abbiamo chiesto al CEO di Finrent.it, Giovanni Spera, quali sono i reali punti di forza di un noleggio a lungo termine, dove sta la vera convenienza nel noleggiare un’auto e come funziona il NLT nel dettaglio.

Cos’è il noleggio auto a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un servizio che permette di noleggiare un’auto per lunghi periodi attraverso un contratto che può avere una durata dai 12 ai 24 mesi, fino ai quattro anni, in base alle proprie esigenze.

Il contratto del servizio NLT prevede che il cliente possa scegliere l’automobile che preferisce corrispondendo una rata mensile che comprende una quota noleggio e una quota servizi, che garantisce una formula all inclusive.

La formula all inclusive del noleggio auto a lungo termine prevede che con una rata mensile, che dipende dal tipo di veicolo scelto, si abbia accesso a diversi servizi quali:

Noleggio del veicolo

Assicurazione sulla responsabilità civile, antincendio e antifurto (anche Kasko in caso di richiesta del cliente)

Servizi burocratici in caso di eventuale incidente con o senza colpa

in caso di eventuale incidente con o senza colpa Pagamento del bollo auto

Revisione e tagliando dell’auto

Auto di cortesia in caso di malfunzionamenti del veicolo noleggiato

Manutenzione ordinaria e straordinaria comprese

La convenienza del noleggio a lungo termine è dovuta dunque al fatto che con un’unica rata non c’è bisogno di preoccuparsi di spese extra o improvvise. L’unico costo extra sarà quello della benzina, per il resto si occuperà di tutto l’agenzia di noleggio long term.

Come funziona il noleggio a lungo termine per privati e P.IVA

Il noleggio auto a lungo termine è accessibile sia ai privati sia a coloro che lavorano con P.IVA. Per accedere a questo servizio, a differenza di quando si acquista l’auto, basta dimostrare di avere un reddito annuale, e non obbligatoriamente uno stipendio o reddito mensile fisso.

Il noleggio long term funziona allo stesso modo sia per i privati sia per le P.IVA. In entrambi i casi, bisogna sottoscrivere un contratto che nel primo caso sarà iscritto a persona fisica, mentre nel secondo caso sarà intestato alla società, ditta individuale oppure libero professionista.

I privati, naturalmente, possono noleggiare l’auto esclusivamente come servizio personale e quindi non hanno detrazioni o deduzioni. Ma avrà la convenienza di non doversi legare a un contratto a lungo termine, come quando si acquista un veicolo in concessionaria, che di solito prevede un finanziamento che può durare anche fino a 10 anni.

Per quanto riguarda invece i liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori con P.IVA, il contratto di noleggio a lungo termine offre la possibilità di accedere a delle detrazioni e deduzioni in base al tipo d’uso che si deve fare del veicolo.

Infatti il veicolo può essere noleggiato per:

Uso strumentale al 100%: in questo caso il veicolo si deve usare esclusivamente per i servizi aziendali e non personali.

in questo caso il veicolo si deve usare esclusivamente per i servizi aziendali e non personali. Uso promiscuo: in questo caso, il contratto offre la possibilità di utilizzare l’auto sia per il lavoro sia per uso personale.

in questo caso, il contratto offre la possibilità di utilizzare l’auto sia per il lavoro sia per uso personale. Auto in uso ai dipendenti: anche in questo caso, si tratta di un contratto ad uso promiscuo.

anche in questo caso, si tratta di un contratto ad uso promiscuo. Veicoli ad uso personale: con questo contratto si intesta il veicolo alla partita IVA ma si utilizza per i propri bisogni personali.

In entrambi i casi, che si noleggi l’auto come privati oppure con P.IVA, si avrà accesso con un’unica rata, al noleggio del veicolo e a tutti i servizi per l’uso dell’auto, come assicurazione e manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc…motivo che rende il servizio NLT sempre più richiesto

Conviene acquistare o noleggiare un auto a lungo termine?

Un confronto che ci si trova a fare spesso è quello tra l’acquisto e il noleggio auto a lungo termine. Conviene acquistare o noleggiare la propria automobile? Per quanto riguarda i privati, si devono considerare alcuni fattori a favore del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto.

L’acquisto di un auto comporta:

Un finanziamento con una durata che va da un minimo di quattro anni fino a 10 anni

Svalutazione dell’auto anno dopo anno

In caso di vendita della vettura si recupererà meno del 50% del valore di quando la si acquista

si recupererà meno del 50% del valore di quando la si acquista Oltre alla rata mensile che si deve corrispondere per il finanziamento bisogna anche considerare altre spese come: assicurazione, bollo, tagliando, cambio gomme ecc…

che si deve corrispondere per il finanziamento bisogna anche considerare altre spese come: assicurazione, bollo, tagliando, cambio gomme ecc… Se l’auto si dovesse rompere in modo irreparabile durante un incidente, o per un incendio ecc…bisognerà comunque continuare a pagare le rate del prestito nei casi in cui non si è assicurati, e nei casi d’incidente con colpa (se non si ha la Kasko).

durante un incidente, o per un incendio ecc…bisognerà comunque continuare a pagare le rate del prestito nei casi in cui non si è assicurati, e nei casi d’incidente con colpa (se non si ha la Kasko). Per comprare un nuovo veicolo, vendendo il precedente, bisognerà fare un nuovo finanziamento.

A differenza dell’acquisto con il noleggio a lungo termine si avrà la possibilità di pagare invece in un’unica rata mensile tutti i servizi accessori all’uso della vettura e al suo mantenimento. Inoltre, si può decidere alla fine del contratto di restituire l’auto, senza farne uno nuovo, oppure di cambiarla sottoscrivendone uno nuovo.

Insomma, i costi del noleggio a lungo termine sono molto più accessibili e al contempo gestibili, perché si sa sempre quanto bisogna pagare senza imprevisti o spese annuali come l’assicurazione.

Vediamo in tabella la differenza tra noleggio a lungo termine e costi per l’acquisto di un veicolo di media categoria:

Costi Auto a Noleggio Acquisto Auto Rata mensile 300,00 euro 270,00 euro Assicurazione Inclusa nella rata 400 euro l’anno Bollo auto Incluso 280,00 euro l’anno Tagliando Incluso 150,00 euro Revisione Inclusa 80,00 euro Manutenzione ordinaria Inclusa 200,00 euro circa Cambio gomme Incluso 280,00 euro Costo totale annuo 3600,00 euro l’anno 4630,00 euro l’anno

Come possiamo vedere in caso di noleggio auto da privati, si possono risparmiare fino a 1000 euro, considerando che la quota dei servizi è inclusa nella rata, invece da proprietario bisogna corrispondere sempre al di fuori della rata.

Inoltre, mentre i costi del noleggio sono corrisposti per un contratto annuale o biennale, quelli dell’acquisto di un veicolo devono essere pagati per anni, fino alla fine del finanziamento.

Conviene acquistare o noleggiare un’auto per le Partite IVA?

Abbiamo visto che l’offerta NLT può essere più conveniente rispetto all’acquisto per i privati. Ma lo stesso vale anche per chi ha una Partita IVA? Vediamolo nel dettaglio.

Chi detiene una P.IVA possono trovare conveniente il noleggio a lungo termine, rispetto all’acquisto per alcuni fattori specifici quali:

Hanno una rata mensile unica , quindi sanno già i costi che devono sostenere

, quindi sanno già i costi che devono sostenere Non hanno il rischio di pignoramento dell’auto da parte di enti creditori

Possono scegliere per quanto a lungo avere l’auto o possono cambiare il veicolo anche ogni due anni

anche ogni due anni Possono noleggiare l’auto semplicemente dimostrando un reddito annuale specifico, e non hanno bisogno di un garante come succede quando si chiede un finanziamento

semplicemente dimostrando un reddito annuale specifico, e non hanno bisogno di un garante come succede quando si chiede un finanziamento Possono detrarre e dedurre le spese, ottenendo un maggior risparmio e abbattendo i costi del noleggio a lungo termine.

Quindi oltre al risparmio annuale, che abbiamo visto nella tabella precedente per i privati, chi ha una partita IVA può ottenere un maggior abbattimento dei costi grazie alla deducibilità e detraibilità dell’IVA. Nello specifico:

Tipologia di attività Deducibilità Detraibilità IVA Imprese (uso strumentale) 100% 100% Professionisti (uso promiscuo) 20% 40% Dipendenti (uso promiscuo) 70% 40% Agenti e rappresentanti 80% 100%

Grazie a queste agevolazioni fiscali, chi ha una P.IVA potrà sottrarre dal 20% al 100% dei costi della quota noleggio della rata e ottenere una detrazione dal 40% fino al 100% dell’IVA da corrispondere sul contratto long term.

In definitiva, le opinioni sul noleggio a lungo termine, specie in quest’ultimo periodo sono positive. Infatti, si è visto un aumento delle richieste di auto a noleggio grazie proprio ad una migliore gestione dei costi mensili e annuali sia per chi ha una Partita IVA sia per i privati. Inoltre, il noleggio è considerato vantaggioso perché non si corre il rischio di svalutazione dell’auto e si può cambiare il veicolo tranquillamente ogni due anni facendo un nuovo contratto.