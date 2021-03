Cosa sono i dispositivi ricondizionati e cosa sapere al riguardo

Vuoi sapere cos’è un cellulare ricondizionato? Sicuramente avrai visto qualche pubblicità su internet di piattaforme online che vendono questo tipo di dispositivi. Ma sai di preciso cos’è e cosa lo rende diverso da un nuovo e da un usato? Facciamo luce sul concetto di ricondizionato con tutte le sue caratteristiche e vantaggi analizzando l’esempio del cellulare anche se i prodotti ricondizionati possono essere di ogni genere e i più disparati.

Cos’è un cellulare ricondizionato?



Un cellulare ricondizionato è un dispositivo che è stato riparato oppure revisionato dal produttore o da un servizio tecnico ufficiale e che soddisfa tutti i requisiti di funzionalità ed estetica, al pari di un nuovo cellulare.

L’origine di questo tipo di apparecchiatura è varia: articoli per esposizioni o mostre commerciali, telefoni cellulari restituiti entro un periodo di prova, telefoni difettosi, azioni di riciclaggio o promozioni da parte di aziende.

Un telefono ricondizionato dal produttore o da un rivenditore ha garantito il funzionamento al 100% così come il buono stato dei suoi componenti come schermo, involucro, batteria ecc. Inoltre, il software viene ripristinato allo stato di fabbrica e tutte le informazioni del precedente proprietario vengono eliminate come imposto dalla legge sulla protezione dei dati. Devono essere anche inclusi tutti gli accessori e imballaggi o, in caso contrario, il consumatore dovrà essere informato della loro assenza.

Cosa lo differenzia da un cellulare di seconda mano?



Quando parliamo di dispositivi di seconda mano, smartphone o pc usati, ci riferiamo a quelli che appartenevano a un utente e che lo ha venduto nelle stesse condizioni in cui è stato trovato. Ovvero senza alcun tipo di controllo o verifica da parte del servizio tecnico e quindi il suo corretto funzionamento non è stato certificato e, nella maggior parte dei casi, non ha alcuna garanzia.

Quali sono i vantaggi di acquistare uno smartphone ricondizionato?



Il prezzo

Il vantaggio principale di un telefono ricondizionatoè il suo prezzo, generalmente molto inferiore al dispositivo originale. Ora, dovrai scegliere bene il fornitore da cui lo acquisti perché, a seconda di esso, avrai la certezza che il cellulare che acquisti sia stato revisionato dal produttore e dal suo servizio tecnico ufficiale, che abbia tutte le sue parti originali, che il suo funzionamento sia stato verificato e tutte le informazioni possibili sul suo precedente proprietario siano state cancellate oltre ad avere una garanzia chiaramente dichiarata al momento dell’acquisto del prodotto. Il prezzo di un cellulare ricondizionato potrà essere più basso del nuovo di tanto, anche di un 50-60% anche se difficilmente troverai l’ultimo modello appena uscito.

Ambiente

Oltre al prezzo del prodotto, un altro grande vantaggio dell’acquisto di uno smartphone ricondizionato è che con esso siamo sicuri di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Il riciclaggio dei dispositivi elettronici e dei loro componenti è un tema che viene sempre più preso in considerazione nel mercato della tecnologia. Si stima che ogni volta che acquistiamo un prodotto ricondizionato evitiamo di generare 138 grammi di rifiuti elettronici che, anche se è un piccolo passo, contribuiranno a ridurre i 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici che il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente prevede di generare ogni anno.

E’ sicuro acquistare un telefono ricondizionato?



Sulla base di tutto ciò che ti abbiamo detto, un dispositivo del genere è sicuro fintanto che lo acquisti da un fornitore di qualità che garantisce il funzionamento al 100%, ti offre un periodo di garanzia e un periodo di prova in cui potrai restituire il dispositivo e ti rimborserà l’importo pagato in caso di problemi.

Tieni presente che un Samsung Galaxy ricondizionato, un iPhone ricondizionato o qualsiasi altro dispositivo con queste caratteristiche funzionerà altrettanto bene di uno nuovo. L’unica cosa che potrà rivelare la sua vera natura potrebbe essere un graffio o un segno.

Ancora una volta, dipenderà dal fornitore che scegli ma la prassi vuole che tu conosca tutte le caratteristiche del dispositivo che stai per acquistare con la massima trasparenza.

Che garanzia ha un cellulare ricondizionato?



Quando acquisti un telefono ricondizionato considera sempre il periodo di garanzia che ti viene offerto. A seconda del venditore, del modello di cellulare e del suo prezzo, potrà variare anche se non dovrebbe mai essere inferiore a 1 anno per i prodotti ricondizionati.

Ora che sai tutto ciò che c’è da sapere sul ricondizionato potrai acquistare senza paura e senza timore di ricevere una fregatura.