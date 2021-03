Cordoglio dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce per la prof Terzano: “Ciao Concetta”

Cordoglio dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano per la scomparsa della professoressa Concetta Terzano.

“L’11 marzo 2021 è venuta a mancare all’età di 71 anni Concetta Terzano docente di materie letterarie di lungo corso presso il plesso di San Giuliano di Puglia.

Membro sempre attivo dello Staff di direzione dell’ex Istituto Comprensivo F. Jovine, successivamente confluito nell’ Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.

La prof.ssa Terzano era da alcuni anni in pensione, ma le tante amicizie coltivate nell’ambito scolastico, le avevano permesso di restare in contatto con molti colleghi anche dopo aver terminato la sua carriera.

È stata sempre in prima linea nell’organizzazione del Concorso “I Colori della vita” per ricordare le vittime del 31 ottobre 2002 di San Giuliano di Puglia ed era legata particolarmente a questo paese, a molte generazioni di alunni che l’hanno avuta sia come docente che come messaggero di cultura.

E come non ricordare gli incontri con i suoi colleghi e la dirigente per discutere assieme delle problematiche che la scuola presenta.

La sua dedizione al lavoro, il modo di rapportarsi con alunni e colleghi sarà sempre un esempio per tutti coloro che si dedicano con passione a questa “missione”.

Ricorderemo sempre con affetto il suo sorriso accattivante, la sua disponibilità, la sua vivacità intellettuale e il suo saper rapportarsi con tutti, trovando sempre la parola giusta in ogni situazione con grandi doti di mediazione che non tutti sanno coltivare soprattutto in situazioni difficili.

Il suo piccolo paese, Montelongo, perde una cittadina di valore, affezionata alle tradizioni, che ha sempre difeso e coltivato.

Resta però il suo lascito, soprattutto il suo esempio e tante generazioni di studenti continueranno ad esserle grata per questo.

A Noi, che abbiamo avuto il privilegio di averla conosciuta, resta l’esperienza di aver potuto apprezzare la persona tenace e determinata che è stata Concetta.

Cordoglio dall’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, che si stringe con affetto ai familiari per la scomparsa di Concetta. Ha detto la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti: “Concetta è stata per tutti noi più di una collega, ha rappresentato la scuola stessa, nella sua storia, nella sua professionalità. Per questo il dolore per la sua perdita è sentito e condiviso da tutta la nostra comunità scolastica.

Un abbraccio di cuore ai tuoi figli, che si sono ritrovati improvvisamente soli, senza il loro porto sicuro.”

Ciao Concetta!”.