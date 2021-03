I carabinieri di Agnone hanno denunciato una coppia del posto sorpresa fuori dal proprio domicilio nonostante entrambi i coniugi fossero positivi al coronavirus Sars-cov2. I due dovranno rispondere adesso di violata quarantena.

La denuncia dei Carabinieri si inserisce in un più ampio servizio di controllo del territorio in questi giorni in cui i contagi in alto Molise stanno crescendo. In particolare i carabinieri del comando compagnia di Agnone, come disposto dal prefetto della provincia di Isernia Vincenzo Callea, hanno ulteriormente intensificato i servizi sul territorio con una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni anti covid.

Sono nell’ultimo periodo e ancor prima che venisse dichiarata la zona rossa anche per questo territorio del Molise, erano state circa 50 le violazioni amministrative contestate dai carabinieri per il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate dalle autorità nazionali e locali.