Coppa Italia Lanci, buone le prove dei molisani a Roma

Covid-19 e come non curarlo

La situazione sanitaria in Emilia-Romagna si fa sempre più difficile tanto che ieri si è deciso lo stop dei ricoveri programmati in tutta la regione. Dal Policlinico Sant'Orsola arriva un forte appello a non prescrivere cortisone nei primi giorni dalla comparsa dei sintomi. "Nei pronto soccorso di tutta Bologna stanno arrivando pazienti, anche giovani, con Covid severo che hanno in comune l'aver iniziato prematuramente una terapia con cortisone". Rilanciamo l'appello che già giorni fa avevamo fatto nostro con il contributo scientifico di una infettivologa. Ma i medici di base continuano a fare questo errore. E se Sparta (la regione del Nord) piange, la 'nostra' Atene (il Molise) lo fa ancor di più con percentuali di occupazione dei posti letto inusitate