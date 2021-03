Controlli nel centro storico di Ripalimosani: denunciati due giovani per droga

La denuncia

Sono iniziate le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 tra le forze dell'ordine ma i vigili urbani sono esclusi perché dipendenti comunali e non del Ministero. Eppure il loro è un lavoro che si fa in strada, a contatto con la gente e che li sta impegnando molto in questa emergenza sanitaria anche sul fronte dei controlli. Ma le amministrazioni da cui dipendono dovrebbero fare più pressione.