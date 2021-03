Contributo a fondo perduto e incentivi per nuove imprese e partite Iva

Opportunità per chi vuole diventare imprenditore o imprenditrice. Lo rende noto Confimprese Molise. Dal 1/01/2021 hai la possibilità di realizzare la tua idea imprenditoriale con un interessante aiuto economico che prevede un consistente contributo a fondo perduto pari al 50% unitamente ad un finanziamento bancario a tasso zero garantito al 80% dallo Stato.

A questi incentivi possono accedere sia le nuove imprese che le aziende già operative che avevano attivato la partita IVA dopo il 21/06/2017.

Sia per le nuove imprese che per quelle nate dopo il 21/06/2017, gli aspiranti imprenditori e/o soci devono avere un’età compresa tra 18 e 56 anni non ancora compiuti.

Le imprese sia nuove che quelle già esistenti devono avere la loro sede operativa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Gli aiuti possono raggiungere i seguenti importi:

– 60.000 euro per le imprese individuali di cui 50% a fondo perduto e 50% a mutuo a tasso zero 8 anni

– 100.000 euro per società composte da 2 soci cui 50% a fondo perduto e 50% a mutuo a tasso zero 8 anni

– 150.000 euro per società composte da 3 soci cui 50% a fondo perduto e 50% a mutuo a tasso zero 8 anni

– 200.000 euro per società composte da 3 soci cui 50% a fondo perduto e 50% a mutuo a tasso zero 8 anni

Le attività finanziabili sono quelle nei campi del Turismo, dei Servizi alle imprese e alle persone, dell’Industria, dell’Artigianato, della Acquacoltura, della Pesca e della Trasformazione di prodotti agricoli.

Per maggiori informazioni gratuite è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:

molise@confimpreseitalia.org . Confimprese Molise assicura che si verrà ricontattati entro 48h.

Nella mail vanno specificati il nominativo da contattare, il recapito telefonico e l’attività prevista.