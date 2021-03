Le contrade di Campobasso non possono essere abbandonate. Il Pd sollecita l’amministrazione M5S a cui chiede interventi urgenti per e strade, che si trasformano in distese di fango e sassi in caso di pioggia, e opere di metanizzazioni. Il capogruppo Giose Trivisonno striglia il sindaco Roberto Gravina a cui ricorda il tour organizzato in campagna elettorale proprio nelle contrade. Gli impegni presi con i residenti ad oggi non sono stati rispettati, a dire dell’esponente dem che ha presentato due interpellanze in vista della prossima seduta di Consiglio Comunale.

Lo scorso 17 luglio i cittadini di contrada Coste di Oratino e Contrada Santa Lucia, ricorda Trivisonno, hanno avviato una raccolta firme per chiedere la metanizzazione delle zone ancora sprovviste. I cittadini chiedevano che le proprie abitazioni fossero “servite dalla rete gas metano, in quanto contrariamente ad altre abitazioni presenti in zona, non ancora collegate”. “Oltre la risposta puntuale in merito che viene chiesta al fine di dare certezze ai cittadini – spiega il capogruppo dem – nelle premesse dell’interpellanza si fa richiamo anche al più generale problema della metanizzazione e alla annunciata ‘rete sistemica che permetta una visione costante delle esigenze dei cittadini lì residenti, al fine di superare, di concerto con gli stessi, problematiche che si sono accumulate nel tempo passato'”.

Invece, continua Trivisonno, “nella seconda interpellanza viene posto l’accento sullo stato di alcune strade delle contrade della città. In particolare si riparte dal tour dell’estate 2020 durante il quale la maggioranza ha potuto rendersi conto delle problematiche. Tenuto conto degli obiettivi dichiarati dell’iniziativa, “instaurare, tra amministrazione e cittadinanza, un rapporto fondato sulla trasparenza delle azioni compiute e sulla consapevolezza reciproca dei modi e dei tempi richiesti da ogni singolo intervento”, siamo a chiedere se esiste un cronoprogramma dei lavori da svolgere visto l’arrivo della stagione primaverile e quali sono state le risultanze del tour stesso”.

Fra l’altro sabato scorso alla nostra redazione era arrivata la denuncia dei residenti di contrada Polese per chiedere interventi urgenti.