Contest su Instagram, pacco de ‘La Molisana’ devoluto alla Caritas

É stata Fabiola ad aggiudicarsi uno dei 5 pacchi messi in palio da La Molisana, l’azienda nostrana produttrice di pasta e che non ha bisogno di presentazione alcuna, per il contest su instagram di Primonumero. Il pastificio della famiglia Ferro con grande disponibilità ha scelto di aderire al nostro contest social regalando le sue bontà.

Il regalo della foto n. 17 in classifica era appunto un pacco-regalo da 5 chilogrammi contenente i ‘mitici’ spaghetti quadrati, ma anche formati più classici come fusilli, penne rigate, mezzi rigatoni e spaghetti vari. Una pasta fatta con solo grano italiano decorticato a pietra che unisce salubrità ed integrità.

A La Molisana le idee non mancano così come non mancano mai le accattivanti, e gustose, novità come questa.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il regalo con cui cucinare primi piatti da tripudio è stata Fabiola. Lei, ed è la prima a farlo, ha scelto di devolvere il suo regalo alla Caritas. É venuto tutto in maniera spontanea, per il puro gusto di farlo tanto che non ci tiene a che sia disvelata la sua identità. “Credo che in questo periodo difficile vadano seminati granelli di speranza”. Questo gesto si spiega così e vuole essere un genuino monito per gli altri. Perchè tutti possiamo fare qualcosa, anche se piccolo, per chi ha più bisogno di noi.

Oggi una super indaffarata suor Lucilla, della Caritas diocesana di Termoli, ha salutato con entusiasmo il dono ricevuto, che servirà per i tanti ospiti della mensa che dà un piatto caldo a chi non può permetterselo.

Questa invece la tenera foto, che ritrae un bambino ed un originale albero sospeso in aria, con cui il posto in classifica (ricordiamo erano 25 le foto premiate grazie alla classifica di like ottenuti) è stato raggiunto.