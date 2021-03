Congratulazioni per la tua laurea dottoressa Claudia Simone !

Sfidando tutte le avversità del caso, coroni brillantemente il tuo sogno di diventare dottoressa in discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (corso di cinematografia) all’Università di Bologna.

19 marzo 2021 è il giorno della tua laurea, il tuo coraggio e la tua consapevolezza ti hanno portato ad un traguardo così importante e meraviglioso per te e per tutti noi.

Sinceramente volevamo esseri li con te, per condividere queste emozioni, purtroppo non è possibile per l’attuale situazione.

Siamo sicuri che nella tua vita, questo sarà un punto di partenza per tantissime altre soddisfazioni professionali!

“Mira alla luna… Anche se la manchi, atterrerai tra le stelle”…

Congratulazioni da tutti noi cari….e come dico sempre…ad maiora!!!!