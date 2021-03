Concorso artistico-letterario Ardea, premiati i primi 3 classificati

Domenica 14 marzo 2021, alle ore 17, si è tenuta su Google Meet la premiazione della prima edizione del Concorso artistico-letterario Ardea, l’Arte delle idee. Si sono riuniti nell’aula virtuale gli organizzatori, la giuria, i partecipanti, i membri di The Book Club di Campobasso e del Gruppo Scrittori “Sentieri di Parole” di Santa Croce di Magliano e non solo. Ardea nasce dalla collaborazione di The Book Club, fondato e coordinato da Laura Giancola e Simone Cerino, due ragazzi di Campobasso, e del Gruppo Scrittori “Sentieri di Parole”, coordinato da Martina Di Pardo di Santa Croce di Magliano e Francesca Mucciaccio di Colletorto. Nella sua prima edizione, Ardea ha scelto come tema il razzismo, in occasione della ricorrenza del Black History Month, celebrato nel mese di febbraio negli Stati Uniti e in Canada.

Il concorso si è articolato in due sezioni: una letteraria e una artistica.

È stata chiamata a valutare le opere di coloro che hanno partecipato una giuria tecnica composta da artisti locali: Antonella Presutti, professoressa e scrittrice, Pier Paolo Giannubilo, professore e scrittore, Nicola Macolino, registra teatrale, scenografo e pittore, Stefano Di Nucci, cantautore e musicoterapista, e Laura Colarocchio, studentessa di medicina e fotografa.

Le opere sono state valutate anche attraverso i “mi piace” sulle pagine Facebook e Instagram di The Book Club. Per la classifica finale è stata fatta una media tra quella della giuria tecnica e quella della giuria mediatica.

Durante la discussione e la premiazione si è sottolineata l’importanza del tema trattato, che è ancora attuale.

I primi tre classificati delle due sezioni hanno ricevuto dei premi gentilmente offerti da:

– Pl@net di Giovanni Nerone, di Santa Croce di Magliano;

– Artisgiani Pmk di Antonio Pietromonaco, di Campobasso;

– CT Service di Gianluca Cerino, di Campobasso.

È possibile vedere tutte le opere attraverso il blog di Sentieri di Parole e le pagine Facebook e Instagram di The Book Club.