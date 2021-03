Con la tesi di Francesca Salvatori il Festival dei Misteri sarà arte d’eccellenza per il teatro

Francesca Salvatori, già vincitrice del primo premio della sezione “Regia del Concorso Europeo di Teatro e Drammaturgia” per la sua originale idea di allestimento per l’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi, dopo il grande lavoro di archiviazione svolto presso il Museo dei Misteri di Campobasso producendo una dotazione critica per studiosi e visitatori, ha ottenuto la “Segnalazione Speciale Tragos 2020” alla quindicesima edizione del “Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia Tragos” di Milano per la “Sezione Tesi di Laurea” con la tesi dal titolo “Il Misterium” nella tradizione medievale del “Festival della città di Campobasso”.

La tesi sarà pubblicata e inserita anche nella raccolta “Cromosoma(T)eatro” ed il Festival dei Misteri verrà conosciuto come arte d’eccellenza nella sezione teatro.

La premiazione si svolgerà presso il teatro “Paolo Grassi” di Milano non appena sarà possibile a causa della pandemia.

Ancora una volta i Misteri di Campobasso tornano alla ribalta nazionale, grazie alla dott.ssa Francesca Salvatori.