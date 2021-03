Compensi dei politici regionali, l’opaca “trasparenza” della Regione Molise

Bastano tre semplici passaggi sul sito della Regione Liguria per trovare i compensi del presidente della giunta Giovanni Toti, dei suoi assessori e dell’intero Consiglio regionale. Il dato, aggiornato a dicembre del 2020, si rileva da una banalissima tabella Excel contenuta alla voce Amministrazione trasparente – I più visti di amministrazione trasparente in cui il totale mensile viene diviso tra indennità di carica e rimborso spese per l’esercizio di mandato. Accanto allo stipendio mensile c’è anche quello annuale.

Facile, veloce e indolore.

La stessa cosa non accade sul sito della Regione Molise dove intuito e abilità da ‘smanettoni’ della rete non bastano a trovare i compensi dei nostri amministratori pubblici.

Qui, alla voce Amministrazione trasparente, si apre un menù a tendina in cui la parola compensi non compare neppure aprendo le sezioni una per una. Dove saranno questi compensi che dovrebbero, per legge, essere così trasparenti, è un mistero buffo di cui abbiamo parlato qualche giorno fa a proposito di una recente determina dirigenziale di liquidazione delle indennità per Toma e compagni coperta da privacy.

Una serie interminabile di passaggi al limite del depistaggio (come per i rendiconti dei gruppi consiliari che citano partiti vecchi di quasi dieci anni e che non ci sono manco più a Palazzo D’Aimmo, da Sel all’Idv) e infine l’ovvia conclusione a cui qualunque cittadino sano di mente giungerebbe: la rinuncia a sapere quanto guadagnano i politici regionali.

Una via c’è, ma è complessa: dalla voce Amministrazione trasparente bisogna aprire la sezione Organizzazione, da qui, con altri due passaggi, andare su Titolari di incarichi politici di cui all’art. 14, co. 1, del dlgs n.33/2013 che rimanda alla pagina dell’Amministrazione della Regione Molise dove ci sono le delibere pubblicate per 30 giorni e in generale gli atti amministrativi di cui, però, bisognerebbe conoscere almeno il numero, l’oggetto e sapere anche lo stipendio del governatore viene liquidato dalla Regione mentre quello dei consiglieri dalla presidenza del Consiglio (altro percorso di ricerca, dunque).

Insomma, non è per nulla facile. Eppure è la stessa Regione Molise a scrivere che “questa sezione (Amministrazione Trasparente, ndr) è dedicata alla libera consultazione da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’ente. Lo scopo, in linea con la più recente normativa in materia (D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.), è quello di favorire l’accesso ai documenti e ai materiali che permettono, in un’ottica di “democrazia aperta”, di garantire il cosiddetto “accesso civico””.

Cosa dice esattamente questo decreto legge citato anche dalla Regione Molise lo spiega bene l’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche che ha pubblicato tutta una serie di Faq (domande frequenti) proprio in materia di trasparenza previsti dal sopraindicato decreto (n.33 del 14 marzo 2013 intitolato: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Comunità Montane, Università, Comuni, Camere di Commercio e ovviamente le Regioni sono tenute a pubblicare incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo (persino se svolti in forma gratuita) e relativi compensi proprio nella sezione dell’Amministrazione trasparente. Ma l’opacità del sito internet regionale ne fanno una sfida degna dei migliori investigatori.

