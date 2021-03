Come sviluppare roll up pubblicitari in 6 semplici mosse

Per progettare roll up pubblicitari funzionali è necessario tenere presenti diversi elementi: il marchio, gli obiettivi, le esigenze dei clienti, oltre a saper abbinare testo e grafica. Ma come procedere? Vediamo insieme i principali passaggi per sviluppare roll up pubblicitari efficaci.

1. Considerate la location

Prima ancora di iniziare a progettare i vostri roll up pubblicitari, è importante pensare al luogo in cui andranno posizionati. Si tratta di una fiera, di una mostra oppure di uno showroom? Avete intenzione di utilizzare gli stessi roll up in più eventi? In questo senso è importante considerare ogni possibilità per comprendere al meglio i vantaggi che questo tipo di comunicazione può offrirvi.

Ad esempio, in sale espositive affollate è necessario ridurre al minimo il testo e mettere le informazioni più importanti in alto poiché le persone non sprecheranno il loro tempo a leggere tutto il pannello. Se invece state progettando roll up per un museo, potete ricorrere a testi un po’ più lunghi perché il ruolo principale della comunicazione, in questo caso, sarà quello di informare i visitatori.

2. Puntate in alto

Come già accennato, le informazioni più importanti devono essere nella parte superiore dei roll up pubblicitari. Potete scegliere se dare più spazio al logo o al messaggio chiave a seconda della tipologia di comunicazione che volete impostare.

3. Inserite una Call to Action

Inserire all’interno del banner del vostro roll up un invito all’azione (in inglese Call to Action – CTA) aumenta l’interesse per la vostra campagna promozionale ed esorta i potenziali clienti ad agire, quindi a contattarvi tramite telefono, email, social network o sito web. Molte attività commerciali trascurano questo aspetto, ma c’è una grande differenza tra limitarsi ad elencare i propri contatti e invitare i lettori in maniera diretta a compiere un’azione ben precisa (“chiamaci”, “richiedi lo sconto”).

4. Informazioni di contatto sì, ma solo se necessario

Se lo scopo dei vostri roll up pubblicitari è solo quello di convincere più persone a visitare il vostro stand, non riempite spazi con numero di telefono, indirizzo postale, indirizzo email e sito web. Potreste sfruttare quegli spazi per elaborare roll up pubblicitari più creativi e convincenti, adatti agli obiettivi della comunicazione.

Al contrario, se per esempio volete stabilire una comunicazione diretta con i clienti, riportate solo i canali adatti ai vostri obiettivi di marketing.

4. Siate brevi

La tentazione è quella di inserire nel banner tutte le informazioni possibili: nulla di più sbagliato. I roll up pubblicitari ricchi di testo generano solo confusione. La soluzione migliore è usare frasi semplici, brevi, e qualche volta adottare punti elenco che mettano in evidenza i vantaggi della vostra offerta.

Pensate al messaggio più importante da trasmettere e non andate oltre. Il compito della vostra comunicazione pubblicitaria è attrarre visitatori presso il vostro stand, non quello di far sapere nei minimi particolari chi siete, da quanto tempo siete sul mercato e quali altri prodotti o servizi vendete.

6. Usate le immagini

Le immagini valgono più di mille parole: quante volte avete sentito questa frase? Nel caso dei roll up pubblicitari è ancora più vero perché le immagini sono immediate ed efficaci.

Scegliete immagini grandi e di alta qualità, in modo che possano facilmente stimolare una risposta emotiva nelle persone che le guardano, in linea con i vostri obiettivi di comunicazione. Al contrario, immagini di bassa risoluzione risulteranno sgranate, sfocate o pixellate, sicuramente non un buon biglietto da visita per il vostro brand.

Per ottimizzare il risultato finale, è fondamentale scegliere una tipografia digitale all’altezza della situazione. Per fortuna oggi si trovano servizi online come Elettra Officine Grafiche che realizzano roll up pubblicitari di altissima qualità a prezzi convenienti, con un configuratore intuitivo e un servizio di spedizione in tutta Italia.

Roll up pubblicitari per promuovere la tua attività!

Se seguirete con attenzione queste 6 semplici mosse avrete già fatto gran parte del lavoro. Considerare le location, ricorrere a testi semplici e concisi abbinati ad immagini ad alta qualità, vi aiuteranno nello sviluppo di roll up pubblicitari che conquisteranno nuovi clienti.