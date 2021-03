Come risparmiare sull’RC Auto grazie a ConTe

Tra le molteplici voci a incidere sul bilancio personale o familiare sono i costi connessi all’assicurazione auto. Pertanto, prima di procedere al rinnovo della “vecchia” assicurazione, meglio effettuare un confronto tra le diverse opzioni disponibili sul mercato, alla ricerca del massimo risparmio. Ed è qui che ConTe entra in azione. La compagnia ideata dal Gruppo Admiral, realtà conosciuta a livello mondiale, è ormai un punto di riferimento per le persone che desiderano un premio assicurativo conveniente. Nello specifico, ConTe propone preventivi al miglior prezzo garantito con la certezza, per chi sottoscrive il contratto, di godere di diversi sevizi aggiuntivi rispetto alla classica RC auto. Nelle prossime righe verranno indicati i punti di forza di ConTe.

Preventivo gratuito

Uno dei fattori vincenti di ConTe è la facilità nel ricevere un preventivo. Raggiunta la home page del sito ufficiale l’utente verrà invitato a inserire in uno spazio apposito la targa del veicolo utilizzato (scegliendo tra auto e moto) e la data di nascita del proprietario. In mancanza di targa sarà comunque possibile ottenere un preventivo; semplicemente, sarà necessario inserire qualche dato relativo al veicolo stesso. Il sito, a quel punto, si collegherà alla banca dati ANIA, riuscendo così a presentare il preventivo entro pochi secondi dalla richiesta.

Formula Family & Friends e garanzia Cristalli

La comparazione dei prezzi offerti dalle diverse compagnie di assicurazione rappresenta un servizio cardine di ConTe. Ma la compagnia ha voluto proporre qualcosa di ancora più vantaggioso per la clientela. Ad esempio, la formula “Family & Friends” consente di accendere una seconda assicurazione (per auto o moto) beneficiando di uno sconto del 25% da impiegare su Kasko, Mini Kasko e Incendio e Furto. Una garanzia che merita un occhio di riguardo è “Cristalli”. Scegliendola, infatti, un utente potrà ricorrervi anche 2 volte l’anno per far fronte alla rottura, o alla semplice scheggiatura, di parabrezza, finestrini e lunotto.

Carrozzerie convenzionate e acquisto di dispositivi aggiuntivi

Un buon modo per godere di uno sconto sul premio assicurativo consiste nell’acquistare dei dispositivi aggiuntivi. Ad esempio, spendendo qualche euro in più per un antifurto satellitare si potrà arrivare a risparmiare anche il 25% sull’importo previsto. Altrettanto vantaggioso è rivolgersi, in caso di problemi alla vettura, a una delle carrozzerie convenzionate in seguito a un incidente. Queste ultime garantiranno la sostituzione di eventuali parti esclusivamente con ricambi originali (garantiti 12 mesi).

Codici Sconto ConTe

Il Gruppo Admiral, da cui ConTe ha preso vita, ha fatto il suo debutto in Italia nel 2008, ponendosi fin da subito alla ribalta nel campo delle assicurazioni online. Ma a portare al successo la compagnia è stata la possibilità per gli utenti di personalizzare le polizze in base alle proprie esigenze. Da qualche tempo, a rendere ancora più irresistibile quanto offerto dall’assicurazione sono i codici sconto ConTe. Di cosa si tratta? Di una promozione assimilabile ai buoni cartacei in grado di garantire uno sconto (fisso o percentuale) sugli acquisti online. È sufficiente scorrere la lista delle opzioni disponibili da una piattaforma dedicata a questi coupon, scegliendo quella reputata migliore, quindi copiare la sequenza alfanumerica che la accompagna. Come far sì che la riduzione della spesa complessiva si verifichi? Copiando con il mouse la stringa e inserendola in un box apposito sul sito di ConTe prima di effettuare il pagamento.

Il servizio prestiti personali

Nel tempo ConTe ha ampliato i propri orizzonti, affiancando al servizio di comparazione delle polizze assicurative quello relativo ai prestiti personali. Scegliendolo, un utente potrà richiedere un prestito; la notifica di buon fine verrà rilasciata entro 48 ore mediante SMS o email. Optare per i prestiti personali significherà risparmiare grazie alla presenza di tassi fissi e rate costanti, usufruendo anche della necessaria trasparenza finanziaria.