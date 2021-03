Colpo di scena, Toma rimuove Marone dalla Giunta e nomina la Calenda. Sfuma anche la sfiducia

“Il presidente della Giunta Donato Toma ha voluto fortemente la mia presenza in questo nuovo esecutivo. Lo ringrazio per aver riposto nella mia persona fiducia e nuove aspettative”: è il passaggio chiave del comunicato che Filomena Calenda invia nelle redazioni giornalistiche poco prima delle otto di questa sera, al termine di una giornata bollente dal punto di vista politico. L’esponente del gruppo misto, presidente della Quarta commissione consiliare, entra dunque nel governo regionale, designata al posto di Michele Marone, l’avvocato termolese nominato in quota Lega.

Il governatore blinda in questo modo la sua maggioranza: la Calenda aveva firmato la mozione di sfiducia presentata solo poche ore fa dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Un atto che aveva tutti i numeri per essere approvato in Consiglio regionale alla luce delle undici sottoscrizioni raccolte.

Il neo assessore Filomena Calenda ritirerà la firma dalla mozione. Con tutte le conseguenze del caso: dieci voti non bastano per approvare la sfiducia che avrebbe fatto cadere il presidente Donato Toma.

seguono aggiornamenti