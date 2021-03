VENERDI’ 19 Una nuova ondata di maltempo a partire da oggi e per tutto il weekend ci attende: temperature sotto la media stagionale, piogge diffuse e neve, stavolta anche a bassa quota, sono previste nelle prossime 72 ore. Ma andiamo con ordine per capire cosa ci aspetta in questo venerdì: il mattino sarà coperto e grigio ovunque, poi i primi rovesci sparsi e l’arrivo della neve in alto Molise e sul Matese. Andrà un po’ meglio lungo il litorale adriatico e nel venafrano dove il rischio di temporali è meno probabile. Ovunque, però, avremo basse temperature che non andranno oltre i 10 gradi. Una massa d’aria fredda in discesa dal nord Europa è arrivata a scontrarsi con le correnti più miti del bacino mediterraneo. Un abbraccio che potrebbe generare temporali violenti e grandinate forti proprio al centro sud mettendo a repentaglio anche germogli e coltivazioni primaverili.

SABATO 20 Si intensificano le perturbazioni in questo sabato: tanta pioggia, e per gran parte della giornata, ci attende. Ma anche neve a Frosolone, Campitello, Capracotta e rilievi collinari. La bassa pressione accompagnata dalle temperature gelide renderà l’aria davvero frizzante almeno fino a sera quando sotto l’azione del vento potremo rivedere qualche stella.

DOMENICA 21 Ancora tempo variabile, freddo ed elevato rischio pioggia per questa domenica di marzo. Il contesto sarà ancora quello descritto nei due giorni precedenti con qualche timida schiarita in più favorita da venti più caldi. Lo scontro con le correnti miti, però, rischia di rivelarsi un boomerang: incontrando l’aria fredda giunta fino a noi dal Polo Nord c’è il pericolo di qualche nubifragio.