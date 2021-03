La campagna vaccinale

Alle 15 di questo pomeriggio, 19 marzo, il palazzetto dello sport dell'Ateneo ha riaperto i battenti per la somministrazione dei vaccini la cui inoculazione era stata sospesa in via precauzionale quattro giorni fa. Dopo il via libera dell'Ema, la campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario è ripresa all'insegna un cauto ottimismo. A Campobasso anche docenti da Isernia e Termoli che hanno dovuto affrontare i disagi del viaggio: nelle due città non sono stati attivati i punti vaccinali previsti.