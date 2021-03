Cinghiali ovunque, cittadini delle contrade esasperati: “Ora a rischio è la sicurezza”

Cittadini e residenti di contrada Foce e Santa Maria de Foras esasperati dalla presenza dei cinghiali, costretti ormai a vivere una “situazione che sta pesantemente e visibilmente degenerando”.

Il comitato dei cittadini delle due contrade, racconta che negli ultimi mesi questi animali hanno raggiunto le case dei cittadini creando pesanti danni a campi coltivati, recinzioni e aree verdi e impedendo di fatto l’accesso ad aree a vocazione turistica come la zona Foce e il parco naturalistico di Monte Vairano.

“Quello che però più ci preoccupa – scrivono – è il rischio che inevitabilmente e inconsapevolmente corre chi si trova a transitare sulle nostre strade in auto ma spesso anche a piedi. Sono ormai all’ordine del giorno segnalazioni di cittadini che incontrano numerosi esemplari di cinghiali e che hanno più volte subito tentativi di aggressione spesso riportando il ferimento di animali e il danneggiamento di automobili”.

“Comprendiamo le ragioni legislative e burocratiche che rendono difficile il controllo del fenomeno ma chiediamo con fermezza – continuano – che non si perda di vista il livello di sicurezza che è necessario assicurare a tutti i cittadini. Ora è arrivato il momento di agire in modo incisivo. Chiediamo che si lavori nel minor tempo possibile per risolvere il problema, anche se tale soluzione comporterà scelte necessariamente coraggiose (incentivi per l’utilizzo di recinzioni meccaniche o elettriche, cattura e trasferimento in habitat compatibili per i cinghiali, sterilizzazioni). Gli sforzi messi in campo evidentemente non sono sufficienti ad assicurare il contenimento del proliferare della fauna selvatica ma siamo certi del fatto che da parte delle Amministrazioni locali ci sia tutta la volontà e l’intenzione di collaborare per una soluzione

rapida ed efficace del problema”.

Chiedono dunque un incontro con le Amministrazioni nel quale discutere in modo proficuo dell’argomento in questione “nella speranza che nel tempo necessario per passare dalle intenzioni alle azioni, nulla di tragico accada”.