Una protesta pacifica ma battagliera è andata in scena questa mattina 22 marzo attorno alle 10,30 davanti al municipio di Termoli. Protagonisti i commercianti, delusi dalle misure adottate dalla Regione Molise che ha istituito ancora la Zona rossa anti covid-19 per Termoli, lasciando però la possibilità di restare aperte a diverse attività, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Una sorta di due pesi e due misure, secondo l’interpretazione di molti esercenti. Erano oltre 20, soprattutto titolari di negozi di abbigliamento, oggettistica e bigiotteria in centro città, coloro che stamattina si sono presentati armati di striscioni e manifesti per esprimere la loro indignazione.

“Tutti aperti tranne noi! Chiusi senza aiuti! Almeno fateci lavorare” recitava uno dei cartelli. In un altro si poteva leggere: “Siamo al verde chiusi dal 7 febbraio! Ci state portando al fallimento”.

La protesta inscenata dai commercianti ha voluto mettere in evidenza come la possibilità concessa solo ad alcuni (in particolare per i cosiddetti servizi alla persona) e non a tutti di ricominciare a lavorare stia creando delle diseguaglianze. “Siamo pronti a lavorare anche per appuntamento come fanno i parrucchieri, ma almeno dateci la possibilità” hanno affermato alcuni di loro.

Ma le loro richieste riguardano anche i mancati indennizzi finora concessi dallo Stato e dalla Regione. “Non abbiamo ricevuto ancora alcun ristoro, non sappiamo più come andare avanti”.

Gli esercenti hanno chiesto un incontro con il sindaco Francesco Roberti, il quale però era assente perché impegnato a Campobasso per motivi istituzionali. Dopo circa una mezz’ora di permanenza sui gradini dell’ingresso del Municipio dal lato di via Sannitica nonostante un forte vento gelido, dal Comune è stato concesso loro appuntamento per domani mattina 23 marzo alle 10,30, quando il sindaco Roberti riceverà una delegazione dei commercianti.